رئیس مرکز اورژانس قم گفت: شب گذشته بر اثر برخورد پژو با تریلی در محور قم ـ جعفریه، یک نفر جان خود را از دست داد و چهار نفر نیز مصدوم شدند.

تصادف پژو با تریلی در محور قم ـ جعفریه با یک فوتی و چهار مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس مرکز اورژانس قم گفت: شب گذشته بر اثر برخورد پژو با تریلی در محور قم ـ جعفریه (روبه‌روی پارکینگ سینا) یک نفر جان خود را از دست داد و چهار نفر نیز مصدوم شدند.

دکتر محمدجواد باقری افزود: در این حادثه یک آقای ۴۰ ساله در محل فوت شده و چهار مصدوم دیگر دچار آسیب‌دیدگی شدند.

وی ادامه داد: دو مصدوم دچار سوختگی توسط اورژانس به بیمارستان نکویی منتقل و دو مصدوم دیگر نیز به بیمارستان شهید بهشتی اعزام شدند.

سرهنگ روح الله شاکری رئیس پلیس راه استان هم علت این حادثه را عدم رعایت حق تقدم عبور از سوی راننده کامیون اعلام کرد.