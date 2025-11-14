مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در اختتامیه سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان گفت: این دوره از رقابت‌ها در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی برگزار شد که در مجموع ۱۱ اثر در بخش صحنه‌ای و ۹ اثر در بخش خیابانی به رقابت پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛علی ایزدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به مشارکت گسترده هنرمندان سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان گفت: در این دوره، ۵۳ اثر در قالب گروه‌های مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که تمامی آنها توسط هیئت داوران مورد ارزیابی قرار گرفت.

او گفت: این جشنواره از ۱۹ آبان‌ماه آغاز شد و تا ۲۳ آبان‌ماه ادامه داشت همچنین بخش خیابانی جشنواره پس از ایام فاطمیه در شهر مهاجران برگزار خواهد شد و هنرمندان آثار خود را برای مردم و علاقه‌مندان اجرا خواهند کرد.

ایزدی افزود: بیش از ۲۲۰ هنرمند از شهر‌های اراک، ساوه، محلات، تفرش، خمین و دلیجان در سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان حضور داشتند.