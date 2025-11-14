به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تیم کامپوند بانوان کشورمان با ترکیب فاطمه باقری، گیسا بایبوردی و شیوا بختیاری و با مربیگری مربی استان سودابه صادقی در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا به مصاف تیم چین‌تایپه رفت .

تیم ایران با نتیجه ۲۳۴ بر ۲۲۷ به پیروزی رسید و راهی دیدار نیمه‌نهایی شد. تیم ایران در دیدار نیمه‌نهایی با نتیجه ۲۳۷ بر ۲۲۷ مقابل کره‌جنوبی شکست خورد و از صعود به مرحله نهایی بازماند.

تیم ایران در دیدار رده‌بندی به مصاف تیم بنگلادش رفت و با نتیجه ۲۲۷ بر ۲۲۴ به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.