تیم کامپوند ایران نشان برنز مسابقات قهرمانی آسیا بنگلادش را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تیم کامپوند بانوان کشورمان با ترکیب فاطمه باقری، گیسا بایبوردی و شیوا بختیاری و با مربیگری مربی استان سودابه صادقی در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا به مصاف تیم چینتایپه رفت .
تیم ایران با نتیجه ۲۳۴ بر ۲۲۷ به پیروزی رسید و راهی دیدار نیمهنهایی شد. تیم ایران در دیدار نیمهنهایی با نتیجه ۲۳۷ بر ۲۲۷ مقابل کرهجنوبی شکست خورد و از صعود به مرحله نهایی بازماند.
تیم ایران در دیدار ردهبندی به مصاف تیم بنگلادش رفت و با نتیجه ۲۲۷ بر ۲۲۴ به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.