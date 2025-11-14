امام جمعه تبریز:
صرفهجویی در مصرف آب یک تکلیف همگانی است
امام جمعه تبریز با اشاره به کاهش منابع آبی گفت:صرفهجویی و دقت در مصرف آب تکلیف همگانی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز با قدردانی از کاهش مصرف آب در روزهای اخیر گفت:خوشبختانه گزارشها حاکی از همراهی مردم با توصیههای مدیریت مصرف است و امید میرود این روند تداوم داشته باشد.
وی همچنین از مسئولان دولتی خواست با برنامهریزی دقیق، توزیع آب را به شکل عادلانه در تمامی مناطق مدیریت کرده و پرونده پروژه ارس را با سرعت بیشتری سامان دهند تا مشکلات احتمالی برای شهروندان به وجود نیاید.
امام جمعه تبریز در بخش دیگری از خطبهها به مناسبت ۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی بر جایگاه علم و آموزش در اسلام تاکید کرد و یادآور شد: نخستین فرمان الهی برای پیامبر اکرم (ص) دستور به خواندن بود و این نشان میدهد که کتاب و دانش پایههای رشد فردی و اجتماعی هستند.
وی از فعالان فرهنگی و خیرین خواست با حمایت بیشتر از برنامهها و موسسات فرهنگی زمینه گسترش فرهنگ مطالعه را فراهم کنند.
وی همچنین به پویش اتحاد خبرنگاران استان اشاره کرد و آن را اقدامی ارزشمند برای تقویت همگرایی رسانهای و ملی دانست و گفت: در شرایط کنونی کشور انسجام و وحدت از هر موضوع دیگری اهمیت بیشتری دارد و صاحبان تریبون باید در تقویت این روحیه پیشگام باشند.
امام جمعه تبریز گفت:مقاومت در برابر فشارهای خارجی و اعتماد به توان داخلی مسیر پیشرفت و اقتدار ایران را هموار کرده و نشاندهنده پایبندی ملت به ارزشهای انقلاب اسلامی است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت غزه شرایط این منطقه را بسیار دردناک توصیف کرد و گفت: روزانه انسانهای بیگناه به شهادت میرسند و تنها بخش کوچکی از مسیرهای کمکرسانی باز است.
وی مقاومت لبنان و حماس را موجب دلگرمی دانست و رژیم صهیونیستی را یکی از خبیثترین رژیمها خواند که تا زمان از بین رفتن آن آرامش به منطقه باز نخواهد گشت.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل با تاکید بر اینکه بخش خصوصی توان حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را دارد از دولتمردان خواست موانع پیشروی فعالان اقتصادی را برطرف کرده و شرایط را برای فعالیت آنان تسهیل کنند.
وی همچنین بر لزوم نظارت بر حقوق کارگران و نظام مالیاتی تاکید کرد.
امام جمعه تبریز با گرامیداشت روز بزرگداشت علامه طباطبایی در ۲۴ آبان این فیلسوف برجسته را از افتخارات تشیع و جهان اسلام عنوان کرد و گفت:یونسکو نیز جایگاه والای ایشان را بهعنوان یک چهره بینالمللی اعلام کرده است.
وی با اشاره به سالروز آزادسازی سوسنگرد در ۲۶ آبان این عملیات را یکی از سختترین نبردهای دوران دفاع مقدس دانست و گفت: ایستادگی رزمندگان ایرانی در برابر تجاوز دشمن موجب شد پس از چهار ماه مقاومت سوسنگرد از چنگال متجاوزان آزاد شود.