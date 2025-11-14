پخش زنده
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور گفت: برای جبران کمبود انرژی، تنها افزایش تولید کافی نیست؛ بخش مهمی از این مسئله از طریق کاهش تلفات در شبکه انتقال و توزیع قابل حل است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای فرشاد مقیمی در بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران؛ از ترانسفورماتورهای مجهز به سیستم هوشمند گروه صنعتی ایران ترانسفو بازدید کرد.
وی این محصول را نمونهای از رویکرد کاهش تلفات دانست و گفت: بکارگیری از این محصولات، علاوه بر بهینهسازی مصرف انرژی، هزینه تولید ترانسفورماتور را نیز پایین آورده است.
معاون وزیر صمت همچنین به همکاری گروه صنعتی ایران ترانسفو با جهاد دانشگاهی در حوزه تجهیزات ریلی اشاره کرد و افزود: این همکاری منجر به تولید ترانسفورماتورهای مخصوص ناوگان مترو شهری شده که سالها در دستور کار وزارت صمت بوده است.
مقیمی با تأکید بر حمایت از تولید داخلی گفت: ایدرو در راستای توسعه زیرساختهای حملونقل ریلی شهری، بهزودی جلسهای با مدیران ایران ترانسفو برگزار خواهد کرد تا زمینه تولید انبوه و تجاریسازی این محصولات فراهم شود.