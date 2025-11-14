امام جمعه کیش با اشاره به نبود ناترازی آب و برق در کیش بر ضرورت استفاده به اندازه و پرهیز از اسراف تاکید کرد.

تاکید امام جمعه کیش بر ضرورت استفاده به اندازه آب و برق و پرهیز از اسراف

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های نماز جمعه، با اشاره به تنش آبی در کشور، صرفه جویی در مصرف آب و برق را ضروری دانست.

او با اشاره به بحران کم‌آبی در جهان و وضعیت کشور، گفت: خشکسالی واقعیتی جهانی است و باید مدیریت صحیح مصرف را جدی بگیریم.

امام جمعه کیش از مسئولان و مردم خواست برای اقامه نماز باران در کیش برنامه‌ریزی کنند و در صورت امکان از علمای صاحب‌نفس برای اقامه نماز دعوت شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین بی‌نیاز با اشاره به هزینه بالای تولید آب و برق در کیش گفت: تولید آب شیرین، برق و شبکه توزیع در کیش هزینه‌های سنگینی دارد و لازم است مردم به اندازه مصرف کنند چرا که اسراف خلاف دستورات اسلام است.

امام جمعه کیش با گرامیداشت سالروز ارتحال علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، گفت: آن شخصیت از مفاخر جهان اسلام است و آثار او به‌ویژه تفسیر المیزان علامه طباطبایی، مسیر هدایت را روشن نگه داشته است.

حجت‌الاسلام و المسلمین بی‌نیاز با اشاره به سخنان شهید مطهری، تفسیر المیزان را یکی از مهم‌ترین و عمیق‌ترین تفاسیر معاصر معرفی کرد و افزود: شاگردان برجسته علامه طباطبایی، از جمله شهید مطهری و شخصیت‌های نقش آفرین در انقلاب اسلامی، میراث آن شخصیت را تداوم بخشیدند.

امام‌جمعه کیش با اشاره به روز کتاب و کتابخوانی، کتاب را ثروت ماندگار بشر دانست و گفت: قرآن کریم، بزرگ‌ترین کتاب هدایت بشر، نشان می‌دهد که مطالعه و کسب معرفت، وظیفه شرعی و انسانی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین بی‌نیاز، افزود: سرانه مطالعه در کشور پایین است و دولت و دستگاه‌های فرهنگی باید برای ترویج کتابخوانی، حمایت از نشر و برگزاری نمایشگاه‌های کتاب برنامه‌ریزی کنند.

او با تأکید بر ضرورت توجه به صنعت نوشت‌افزار ایرانی و اسلامی، گفت: تولید نوشت‌افزار بومی علاوه بر اهمیت فرهنگی، نقش هویت‌ساز برای نسل نوجوان دارد و کیش می‌تواند به قطب تولید و صادرات نوشت‌افزار ایرانی، اسلامی در بین کشور‌های منطقه تبدیل شود.

امام جمعه کیش با گرامیداشت سالروز عملیات آزادسازی سوسنگرد، این رویداد را نماد ایثار، ولایت‌مداری و اتحاد ارتش، سپاه و نیرو‌های مردمی دانست و گفت: ترویج فرهنگ جهاد و شهادت برای نسل جدید یک ضرورت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با اشاره به تحولات منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: امروز جبهه مقاومت برابر استکبار و سلطه‌طلبی غرب ایستاده و نظم جهانی به سمت چندقطبی شدن پیش می‌رود.

او افزود: مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت‌های خدمات‌رسان و دولت باید برای مدیریت هزینه‌ها در امور مختلف برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند.

امام جمعه کیش، بر حضور پر رنگ مردم در مساجد و نماز جمعه، تقویت معنویت و انس با قرآن کریم تأکید کرد و گفت: برکات الهی در سایه ایمان، تقوا و اخلاص بندگان نازل می‌شود.