فرمانده سپاه ناحیه شهرستان آمل، از استقبال پرشور و باشکوه از ۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس دردهه دوم فاطمیه دراین شهرستان و دیگرشهر‌های مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه ناحیه شهرستان آمل، از آمادگی کامل و هماهنگی مناسب برای استقبال پرشور و باشکوه از ۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس دردهه دوم فاطمیه دراین شهرستان و دیگرشهر‌های مازندران خبر داد.

سرهنگ عابدین داغمه چی گفت: پیکرمطهر این ۱۰ شهید خوشنام روز دوشنبه ۲۶ آبان از جاده هراز وارد شهرستان هزارسنگر آمل می‌شوند و مراسم تشییع استانی این شهدا نیز از ساعت ۱۵:۳۰ عصرهمین روز از مقابل سپاه ناحیه شهرستان آمل تا گلزارشهدای آستان مقدس حضرت امامزاده ابراهیم (ع) برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم وداع با پیکرپاک این شهدا نیز پس ازاقامه نمازمغرب وعشا دوشنبه ۲۶ آبان درآستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه آمل با اشاره به اینکه این شهدای گمنام، دردهه دوم فاطمیه به دیگرشهر‌های استان نیزمنتقل ومیهمان مردم شهیدپرور استان خواهند بود، تصریح کرد، پیکر مطهراین ۱۰ شهید روزسوم آذرماه درشهر‌های ساری، بهشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، بابل وکلاردشت به خاک سپرده خواهند شد.

سرهنگ داغمه چی، ازمردم قدرشناس شهرستان آمل ونیز دیگرشهر‌های استان درخواست کرد، درمراسم‌های تشییع و وداع این قهرمانان واسوه‌های مقاومت وشجاعت وطن برای ادای تکلیف ودین به شهدا، متعهدانه درصحنه حضور داشته باشند.

مازندران در هشت سال جنگ تحمیلی حدود ۱۴هزارو ۵۰۰ شهید، ۳۳ هزار و ۱۳۷ جانباز و بیش از ۲ هزار و ۳۶۰ آزاده را تقدیم نظام اسلامی کرده است.