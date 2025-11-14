پخش زنده
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر سیاستهای قیمت گذاری کالاها نظارت بیشتری داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما چهارمحال و بختیاری، امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه در بحث قیمتگذاری کالاهای مصرفی مردم، توسط تولیدکنندگان برخی سیاستها آسیبزننده است، گفت: لازم است مجلس تجدیدنظری بر سیاستها داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی با اشاره به اینکه در بحث قیمتگذاری کالاهای مصرفی مردم، توسط تولیدکنندگان برخی سیاستها آسیبزننده است، خاطرنشان کرد: مسئولان نسبت به وظایف خود، تولید کنندگان و کسانی که در استانها هستند مراقبت کنند.
وی افزود: اینکه قیمت گذاری را به دست اصناف در سطح کشور و تولیدکنندگان کلان بسپاریم ممکن است تصور شود رقابت موجب کم شدن قیمتها میشود، اما برای تولیدکنندگان کلان این موضوع جوابگو نیست و تقاضا میشود پیش از آنکه مردم اذیت شوند، مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.
امام جمعه شهرکرد با اشاره به ایام فاطمیه و سالگرد شهادت حضرت زهرا (س)، گفت: روحانیون، علما و همه مومنان وظیفه دارند مساجد را پرشور کنند و جلسات روضه خانگی برگزار شود، در ادارات نیز اینگونه جلسات دایر شود.
حجت الاسلام والمسلمین فاطمی با اشاره به اقدامات شورای شهر و شهرداری شهرکرد در عمران شهری همچون تعریض خیابانها و ساخت روگذر، گفت: در کنار کار فضاسازی شهری، باید مناسبتهایی همچون ایام فاطمیه از سوی شهرداری گرامی داشته شود، خیابانهای شهر نشانهای از ایام فاطمیه داشته باشد، حتی مغازه داران هم نسبت به این کار اهتمام ورزند.
امام جمعه شهرکرد به هفته بسیج اشاره کرد و افزود: اوج شکوفایی بسیج در زمان جنگ تحمیلی بود، در کنار مجاهدتهای خالصانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروهای داوطلب تحت عنوان بسیج مستضعفین وارد میدان جهاد و مبارزه شدند، بسیجی که توسط امام راحل تاسیس و راهبری شد.
حجت الاسلام والمسلمین فاطمی با اشاره به شهادت شهیدان مهدی و مجید زینالدین، تاکید کرد: دو بردار غیور، مومن و متدین که از بسیجیان و مجاهدان راه خدا بودند، شخصیتی که فرمانده لشکر علیبنابیطالب قم و از نظر استعداد نفر چهارم کنکور بود، اما به سرعت فنون نظامی را آموخت و به فرماندهای تبدیل شد که تا عمق جبهه پیش میرفت، ما به وجود چنین افرادی افتخار میکنیم.
وی گفت: جوان امروزی باید با زندگی افرادی همچون فرمانده شهید زینالدین که خار چشم دشمنان بود آشنا شود، لذا باید چنین افرادی الگوی نسل جوان ما باشند.
نماینده ولی فقیه در استان اقتدار امروز ایران اسلامی را مرهون رشادتهای فرماندهان و رزمندگان دانست و افزود: کشورهای استکباری آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در شورای امنیت سازمان ملل به دنبال اجماع جهانی علیه ایران اسلامی بودند، اما دو کشور روسیه و چین با آنها همراهی نکردند و این اجماع متزلزل شد.
حجت الاسلام والمسلمین فاطمی خاطرنشان کرد: آنها تصورشان بر این است که ایران اسلامی امروز ضعیف شده است و از پا درمیآید، اما کشور راه خود را پرقدرت ادامه خواهد داد.
امام جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی، گفت: آنچه مهم بوده این است که همه اهل مطالعه باشیم، مطالعه کتاب به سن و سال، شغل و فعالیت کاری ارتباط ندارد و همه باید با کتاب و کتابخوانی مانوس شویم.