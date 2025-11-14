به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ روابط عمومی شرکت گاز اعلام کرد: به اطلاع اهالی روستا‌های مصطفی‌لو، تیمورلو، محمدلو، گنداب، توتورقان، خلیفه‌لو، یساول، یقین‌لو، حسن‌لو، محمدشاهلو، چشمه‌تاتار و قویجوق‌علیا در بخش افشار شهرستان خدابنده می‌رساند، جریان گاز این مناطق به دلیل انجام تعمیرات ضروری، در روز شنبه مورخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴، از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۶ عصر قطع خواهد بود.

از مشترکین درخواست می‌شود با توجه به این اطلاعیه، تمهیدات لازم را برای این دوره زمانی اتخاذ نمایند.