روابط عمومی شرکت گاز اعلام کرد: گاز تعدادی از روستاهای بخش افشار شهرستان خدابنده در روز شنبه ۲۴ آبان قطع خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ روابط عمومی شرکت گاز اعلام کرد: به اطلاع اهالی روستاهای مصطفیلو، تیمورلو، محمدلو، گنداب، توتورقان، خلیفهلو، یساول، یقینلو، حسنلو، محمدشاهلو، چشمهتاتار و قویجوقعلیا در بخش افشار شهرستان خدابنده میرساند، جریان گاز این مناطق به دلیل انجام تعمیرات ضروری، در روز شنبه مورخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴، از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۶ عصر قطع خواهد بود.
از مشترکین درخواست میشود با توجه به این اطلاعیه، تمهیدات لازم را برای این دوره زمانی اتخاذ نمایند.