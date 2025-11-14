پخش زنده
آیین رونمایی از مرحله دوم خانه کشتی پوریای ولی اصفهان با حضور جمعی از مسئولان استانی و پیشکسوتان این رشته برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همزمان با آیین گرامیداشت ۲۵ آبان، روز شهدای اصفهان، خانه کشتی پوریای ولی پس از بازسازی مرحله دوم، به یکی از زیباترین و مجهزترین سالنهای کشتی ایران تبدیل شد.
این مراسم با حضور سید مهدی صدری مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان، سردار فتحیان جانشین فرماندهی سپاه صاحبالزمان (عج) استان و جمعی دیگر از مسئولان محلی و استانی همراه بود.
خانه کشتی پوریای ولی با هدف گسترش و ارتقای ورزش کشتی و پرورش نسل جدید قهرمانان در استان اصفهان در اختیار ورزشکاران این رشته ملی، اصیل و پهلوانی قرار گرفت.