به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همزمان با آیین گرامیداشت ۲۵ آبان، روز شهدای اصفهان، خانه کشتی پوریای ولی پس از بازسازی مرحله دوم، به یکی از زیباترین و مجهزترین سالن‌های کشتی ایران تبدیل شد.

این مراسم با حضور سید مهدی صدری مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان، سردار فتحیان جانشین فرماندهی سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان و جمعی دیگر از مسئولان محلی و استانی همراه بود.

خانه کشتی پوریای ولی با هدف گسترش و ارتقای ورزش کشتی و پرورش نسل جدید قهرمانان در استان اصفهان در اختیار ورزشکاران این رشته ملی، اصیل و پهلوانی قرار گرفت.