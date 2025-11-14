به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول گروه جهادی شهید زمانی گفت: چند سالی است که این گروه جهادی در روستای صنوگان با اجرای طرح‌های عمرانی به مردم این روستا خدمات رسانی می‌کنند.

سید ابوالحسن زمانی با بیان اینکه گروه جهادی شهید زمانی متشکل از ۵۰ نفر هستند افزود: به همت این گروه جهادی تا کنون ینای این مسجد ۷۰ درصد پیشرفت کاری داشته است. مسجد توسط این گروه به مرحله تکمیل رسیده است.

زمانی با اشاره به اینکه تاکنون یش از ۴۰۰ میلیون تومان هزینه احداث این مسجد شده است اضافه کرد: تلاش می‌شود این مسجد در آینده نزدیک تکمیل و به بهره برداری برسد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه کهگیلویه گفت: این گروه جهادی یکی از ۷۰ گروه جهادی این شهرستان است که به اجرای کار‌ها و طرح‌های عمرانی در روستا کمک می‌کند.

زریر افسر زمین مسجد روستای صنوگان را ۲۳۰ متر مربع اعلام کرد و افزود: بخشی از این زمین با مشارکت یکی از خیران مسجد ساز اهدا شده است.