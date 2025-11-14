پخش زنده
امروز: -
آیتالله نوری همدانی از مراجع اعظام در پیامی برگزاری هفدهمین دوره مسابقات قرآنی مُدْهَامَّتَان را فرصتی ارزشمند برای جوانان انس با قرآن بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، متن پیام آیتالله نوری همدانی به هفدهمین دوره مسابقات سراسری «مُدْهَامَّتَانِ» که در استان همدان برگزار شد، بدین شرح است:
«بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَی سَیِّدِنا وَ نَبِیِّنَا أَبِی الْقَاسِمِ المصطفی مُحَمَّد وَ عَلَی أهلِ بَیتِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ سیَّما بَقیَّهَ اللهِ فِی الأرَضینَ و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.
با سلام و تحیت به آن مجمع محترم قرآنی که در استان دارالمومنین همدان در حال برگزاریست. /
«وَقَالَ الرَّسُولُ یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا» سوره فرقان آیه ۳۰.
در روز قیامت رسول خدا (صلیالله علیه و آله) با شِکوه از امت به پیشگاه رب العزه عرض میکند: پروردگارا! این امت من، قرآن تو را متروک و رهاکردند!
خدای متعال قرآن کریم را برای هدایت بشر انزال فرمود ولیکن متأسفانه آنطور که باید از معارف قرآن بهرهمند نمیشویم و به دستوراتش عمل نمیکنیم و حال آنکه این کتاب بیانگر همه چیز است و هدایت و رحمت و بشارت را برای مسلمانان به ارمغان آورده است.
وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِکُلِّ شَیْءٍ وَهُدًی وَرَحْمَةً وَبُشْرَی لِلْمُسْلِمِینَ، سوره نحل، آیه ۸۹
و میفرماید: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَلَا یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلَّا خَسَارًا (سوره اسراء، آیه ۸۲) و از قرآن آنچه شفا و رحمت برای مومنان است نازل کردیم.
تأیید بر تلاوت قرآن نیز در آیات متعددی توصیه شده است آنجا که میفرماید: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا (سوره مزمل، آیه ۴) و یا میفرماید: فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (سوره مزمل، آیه ۲۰) هر چه میتوانید قرآن بخوانید.
اولین قدم برای ورود به قرآن، تلاوت آیات الهی است و پس از آن تدبر در آیات سفارش شده است و مرحله سوم نیز عمل کردن به دستورات قرآن کریم است.
در اصول کافی از امام صادق (علیه السلام) آمده است: لَقَدْ تَجَلَّی اَللَّهُ لِخَلْقِهِ فِی کَلاَمِهِ وَ لَکِنْ لاَ یُبْصِرُونَ؛ خدای متعال در کلام خویش بر آفریدگان خود تجلی کرده است ولی آنان نمیبینند!
و از حضرت امام زینالعابدین (علیه السلام) نقل است که فرمودند: فکُلَّما فَتَحتَ خِزانَةً فیَنبغی لکَ أن تَنظُرُ فیها (بحارالانوار، ج۸۹، ص۲۱۶)؛ آیات قرآن، گنجینههای دانش هستند که هرگاه گنجینهای از آن باز شد، بر توست بنگری که در آن چه چیزی قراردارد.
برای بهرهمندی از قرآن کریم، طهارت لازم است که فرموده است: لا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (سوره واقعه، آیه ۷۹) که از این آیه مستفاد میشود مس قرآن بدون وضو جایز نیست ولیکن برای بهرهمندی از باطن قرآن نیز باید باطنی پاک و مطهر داشته باشیم. / جوانانی که این توفیق را پیدا کردهاند که قاری و تالی قرآن باشند و سینه آنان مخزن کلام الهی شود قدر خود را بدانند و خدای متعال را بر این توفیق سپاسگزار باشند. /
در اصول کافی از امام صادق (علیه السلام) آمدهاست: مَن قَرَاَ القُرآنَ وَ هُوَ شابٌّ مُؤمِنٌ اِختَلَطَ القُرآنُ بِلَحمِهِ وَ دَمِهِ وَ جَعَلَهُ اللّه عَزَّوَجَلَّ مَعَ السَّفَرَةِ الکِرامِ البَرَرَةِ، وَ کانَ القُرآنُ حَجیزا عَنهُ یَومَ القیامَةِ؛ اگر جوان با ایمانی قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش ممزوج میشود و با قرآن رشد میکند و خداوند عزّوجل او را با فرشتگان بزرگوار و نیک، همراه میکند و قرآن در روز قیامت نیز برایش نگهبان خواهد بود.
اُنس با قرآن در جوانی فرصت بسیار ارزشمندی است که انشاءالله موجب هدایت و رستگاری انسان میشود، برگزاری مسابقات قرآن نیز فرصتی است تا جوانان با قرآن مأنوس شوند و انشاءالله از معارف قرآن بهرهمند شوند.
اینجانب از تلاش کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در عرصه فعالیتهای قرآن و احیاء مساجد تقدیر و تشکر میکنم و امیدوارم حضور جوانان در مساجد پررنگتر شود.
مسجدی که جوانان در آن نباشند رونق ندارد و حضور جوانان در مساجد بسیار مغتنم است.
برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم تحت عنوان "مُدْهَامَّتَانِ" در شهر همدان از سوی ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد را ارج نهاده، برای همه شرکتکنندگان و دستاندرکاران طلب موفقیت و توفیقات روزافزون دارم. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته»
هفدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان ۲۰ تا ۲۳ آبان سالجاری با حضور بیش از ۶۰۰ تن از فعالان قرآنی کانونهای فرهنگی مساجد به میزبانی همدان برگزار شد.