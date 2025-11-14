به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حجت‌الاسلام حاج‌آخوند امام جمعه موقت کرمانشاه در خطبه های امروز نماز جمعه با قدردانی از تلاشهای شبانه روزی اداره کل اطلاعات استان و سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با فساد در شورای شهر و شهرداری گفت: فساد در نظام جمهوری اسلامی به تعبیر رهبر معظم انقلاب سیستماتیک نیست و افراد فاسد هستند.

خطیب نماز جمعه همچنین از دستگاه قضا خواست برخوردی قاطع و عبرت آموز با ماجرای فساد داشته باشد تا در آینده شاهد تکرار این فساد‌ها نباشیم.

حجت‌الاسلام حاج‌آخوند در ادامه با تبریک روز کتاب و کتابدار افزود: آگاهی مردم مانع از آسیب دشمن می شود.