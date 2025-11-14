نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: خرما یک محصول مهم استان بوشهر است و برای حمایت از نخلداران و ایجاد اشتغال، ایجاد شهرک صنعتی و صنایع تبدیلی خرما ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بوشهر با اشاره به جایگاه ویژه خرما در اقتصاد ملی و استانی اظهار داشت: خرما از محصولات مهم و راهبردی کشور در حوزه غذا و سلامت است و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی ایفا کند.

وی افزود: استان بوشهر دارای سطح وسیع نخیلات و ظرفیت بالای تولید خرماست و برای تأمین درآمد پایدار نخلداران باید میان سطح زیرکشت، تأمین آب و میزان برداشت تناسب برقرار شود تا این محصول بتواند به طور مؤثر در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی استان نقش‌آفرینی کند.

امام جمعه بوشهر ایجاد صنایع تبدیلی را لازمه جهش اقتصادی خرما دانست و گفت: وجود صنایع فرآوری در کنار نخلستان‌ها اشتغال‌آفرین است و ارزش افزوده محصول را چند برابر می‌کند.

آیت الله صفایی بوشهری ادامه داد: اکنون بخش زیادی از خرمای تولیدی استان برای فرآوری به استان‌های دیگر منتقل می‌شود و سپس با قیمت بالاتر به بازار برمی‌گردد و این روند به زیان تولیدکنندگان است.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد شهرک تخصصی خرما تأکید کرد: هشت هزار هکتار نخیلات استان و درخواست‌های مکرر نخلداران و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد بوشهر نیازمند ایجاد یک شهرک صنعتی خرماست؛ محلی که در آن خرید محصول، سردخانه استاندارد، صنایع تبدیلی و تولید مشتقات خرما شکل بگیرد تا ارزش واقعی محصول در خود استان ایجاد شود.

آیت الله صفایی بوشهری افزود: اگر نخلداری سودآور نباشد، جوانان رغبت ادامه این حرفه را نخواهند داشت. ایجاد صنایع تبدیلی و کارخانه‌های مرتبط می‌تواند نخلداری را برای نسل جدید جذاب و درآمدزا کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در ادامه با اشاره به نقش خرما در صادرات غیرنفتی کشور بیان کرد: محصولات نخیلات، اگر با فرآوری و بسته‌بندی استاندارد همراه باشند، می‌توانند سهم مهمی در توسعه صادرات داشته باشند و ایجاد زیرساخت‌های صنعتی در حوزه خرما یک ضرورت اقتصادی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت توسعه فرهنگی و زیرساخت‌های کتابخانه‌ای گفت: کتاب یکی از پایه‌های تربیت علمی و دینی جامعه است و استان بوشهر باید بخشی از درآمد خود را به ساخت و توسعه کتابخانه‌ها اختصاص دهد تا مطالعه و آگاهی در میان جوانان تقویت شود.

امام جمعه بوشهر همچنین عشایر را از ارکان اقتصادی کشور دانست و خواستار توجه به مشکلات این قشر مولد شد.

آیت الله صفایی بوشهری همچنین با هشدار نسبت به تهدید‌های فرهنگی اظهار کرد: بی‌توجهی به مسائل فرهنگی می‌تواند جامعه را با بحران مواجه کند و باید از خانه، مدرسه و همه نهاد‌های اجتماعی کار فرهنگی مستمر انجام شود تا فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی در جامعه نهادینه گردد.

وی با دعوت از خانواده‌ها و مسئولان برای تربیت نسل جوان بر پایه فرهنگ اسلامی تأکید کرد: توجه به فرهنگ می‌تواند آینده‌ای همراه با امنیت، رشد و پیشرفت برای جامعه رقم بزند.