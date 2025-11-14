به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این بازدید که با همراهی مدیرکل و جمعی از مدیران صدا و سیمای خراسان رضوی انجام شد، جبلی ضمن قدردانی از تلاش کارکنان مرکز خراسان رضوی، بر اهمیت نقش رسانه در تبیین ظرفیت‌ های فرهنگی و اجتماعی استان تأکید کرد.

رئیس سازمان صدا و سیما گفت: «صدا و سیمای خراسان رضوی از مراکز فعال و اثرگذار سازمان است و باید با بهره‌ گیری از استعدادهای جوان، مسیر ارتقای کیفیت تولیدات و توسعه زیرساخت‌ های فنی را با سرعت بیشتری ادامه دهد.

پیمان جبلی همچنین از رژی پخش سیما، واحد پشتیباتی و فنی، استودیو رادیو و طرح بازسازی و تجهیز خبر مرکز بازدید کرد و در جریان روند توسعه استودیوهای پخش تولید و تجهیز بخش خبر قرار گرفت و برای تکمیل این طرح ها دستور اقدام صادر کرد.

وی در جریان این دیدار، خواستار تسریع در تکمیل طرح‌ های نیمه‌ تمام و فراهم شدن بستر تولید محتوای باکیفیت‌ تر برای پخش ملی و بین‌ المللی شد.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی نیز در این بازدید گزارشی از فعالیت‌ ها، اقدامات عمرانی و ظرفیت‌ های محتوایی مرکز ارائه داد و گفت: «با اجرای طرح‌ های توسعه‌ ای اخیر، فضای تولید برنامه‌ های خبری و نمایشی استان به شکل چشمگیری بهبود یافته و امکان ارتباط گسترده‌ تر با شبکه‌ های سراسری فراهم شده است.

بازدید رئیس سازمان از واحد خبر و بخش‌ های تولیدی و فنی با گفت‌ و گو و تبادل نظر میان کارکنان و مدیران همراه بود.