نجات جان نوزاد ۱۵ روزه در شهر صوفیان
سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت:نوزاد ۱۵ روزه در شهر صوفیان که دچار انسداد راه هوایی و سیانوز کامل شده بود با تلاشهای سریع و موثر تیم اورژانس نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،وحید شادینیا گفت:نوزاد ۱۵ روزه در شهر صوفیان بعد از خوردن شیر دچار انسداد راه هوایی و سیانوز کامل شده بود و نوزاد به طور ناگهانی دچار خفگی شد و تنفس او متوقف شد. همکاران اورژانس بلافاصله در محل حضور یافته و با استفاده از مانورهای هیملیش نوزادی و سایر اقدامات اضطراری، انسداد راه هوایی را برطرف کردند.
پس از اقدامات اولیه نوزاد با وضعیت عمومی بهتر و سیانوز رفعشده به بیمارستان کودکان تبریز منتقل شد.
حال عمومی نوزاد در حال حاضر خوب گزارش شده است.