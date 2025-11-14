در نشست تخصصی «میز ملی خرما» که با حضور اعضای فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس و جمعی از فعالان این حوزه در بوشهر برگزار شد، راهکار‌های عملی برای رفع چالش‌های صنعت خرما و توسعه صادرات آن بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس، به همراه هاشمی نخل‌ابراهیمی، رئیس کمیته اقتصاد دریامحور، و شهسواری، رئیس کمیته صنایع غذایی این فراکسیون، در نشست تخصصی «میز ملی خرما» که با حضور فعالان این عرصه در استان بوشهر برگزار شد، شرکت کردند.

در این نشست، مهم‌ترین راهکار‌های عملیاتی برای رفع چالش‌های صنعت خرما و توسعه صادرات این محصول مورد بررسی قرار گرفت و تنوع مباحث و پیشنهادها، نشان‌دهنده دغدغه، تخصص و تجربه ارزشمند حاضران بود.

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس در این جلسه نسبت به عدم حضور مدیران ارشد دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تعاون روستایی، مجموعه‌های تحقیقاتی بخش کشاورزی و همچنین مدیران عامل بانک‌ها، گلایه کرد.

وی تأکید کرد جلسات ملی با این سطح از اهمیت، زمانی می‌تواند به تصمیم‌گیری مؤثر منجر شود که وزرا یا معاونان ارشد آنها حضور داشته باشند؛ چراکه حضور نمایندگان مردم و فعالان بخش خصوصی به تنهایی کافی نیست.

فلسفی، حضور مدیران عالی دستگاه‌ها در این نشست‌ها را برای شنیدن مستقیم مسائل و انجام اقدامات عملی و پیگیری‌های لازم جهت رفع مشکلات، ضروری دانست.