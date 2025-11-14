به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان اجرای طرح لوله‌گذاری انتقال آب از خلیج فارس به کرمان را نمونه‌ای مناسب برای رفع مشکل کم آبی بیان کرد و گفت: استان سمنان دارای ردیف بودجه برای انتقال آب از دریای خزر است و دولت نیز موظف به تامین آب برای این استان با استفاده از هر راهکار قابل اجراست.

وی با بیان اینکه بحران کم‌آبی منطقه‌ای و جهانی است و به دلیل خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها و منابع زیرزمینی اتفاق افتاده است، گفت: گذر از بحران کم‌آبی با مدیریت صحیح دولت و کنترل مصرف امکان پذیر است.

امام جمعه سمنان تاکید کرد : کنترل مصرف، مدیریت توزیع، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در بارورسازی ابرها، اجرای طرح‌های آب‌شیرین‌کن و آبرسانی از دریا‌ها از وظایف دولت برای گذر از این شرایط است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی برنامه ریزی برای اقامه جماعت نماز باران در سمنان، را یاد آور شد و از شهروندان خواست، با خواندن دعا و مناجات، روزه‌گرفتن و اقامه نماز با خشوع و خضوع بارش باران را از خداوند متعال طلب کنند.

امام جمعه سمنان در ادامه با گرامیداشت ۲۴ آبان سالروز رحلت آیت‌الله علامه طباطبایی و نیز آغاز هفته کتاب و کتابخوانی گفت: آیت‌الله طباطبایی از عالمان و مفسران برجسته‌ای است که در اعتلای دین و فرهنگ، ترویج اسلام، تربیت انسان‌های بزرگ و رد سیاست سرمایه‌داری تلاش‌های شبانه‌روزی داشت.

نماینده ولی فقیه در استان درباره اهمیت کتاب و خوانی نیز دغده رهبر معظم انقلاب در این زمینه را یاد آور شد و گفت: کم‌رغبتی در مطالعه کتاب خسارت‌بار است و باید ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی با همراهی بخش‌های مختلف محقق شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت: تشکیل کمیته ترویج کتابخوانی با همراهی ۱۷ نهاد از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اجرای آن قانون است و باید برای اجرای این قانون در استان سمنان برنامه ریزی شود.

امام جمعه سمنان در بخش دیگری از سخنان خود، تامین نهاده دامی را رکن اساسی در حمایت از تولید و تامین امنیت غذایی دانست و گفت: دولت به عنوان بزرگترین وارد کننده نهاده دامی و متولی قیمت‌گذاری در این بخش، وظیفه ساماندهی و حل مشکلات در این بخش را دارد.