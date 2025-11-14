به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، تیم فوتبال نوجوانان ایران پس از سه روز حضور در مرکز ملی فوتبال، امروز با استقبال رئیس و مسئولان هیئت فوتبال کیش وارد جزیره کیش شد.

نوجوانان فوتبالیست ایران تا سه‌شنبه ۲۷ آبان در کیش تمرینات آماده‌سازی خود را ادامه می‌دهند.

تیم فوتبال نوجوانان ایران پس از اردوی کیش به تهران بر می‌گردد و از تهران راهی احمدآباد هند می‌شود تا در رقابت‌های مقدماتی حاضر شود.

برنامه رقابت‌های تیم فوتبال نوجوانان ایران:

دوشنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر)

چین تایپه – ایران، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ تهران)

چهارشنبه ۲۶ نوامبر (۵ آذر)

ایران – لبنان، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ تهران)

جمعه ۲۸ نوامبر (۷ آذر)

فلسطین – ایران، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ تهران)

یکشنبه ۳۰ نوامبر (۹ آذر)

ایران – هند، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ تهران)