برترینهای مسابقات بازی های فکری قهرمانی کشور در شیراز معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این رقابتها با شرکت ۶۰ ورزشکار از ۸ استان کشور به مدت ۲ روز در مجموعه ورزشی حمزه در شیراز برگزار شد.
در پایان این رقابتها در بخش دختران، ریحانهسادات مسعودی از فارس مقام نخست، سیده نازنین زهرا حسینی از فارس مقام دوم و فاطمه تراشی کاشانی از استان تهران مقام سوم را به دست آوردند
در رده پسران هم حسن رستمیپور از استان کرمان مقام نخست، دانیال پورحمزهاصل از استان خوزستان مقام دوم و محمدمهدی طاهری از استان کرمان مقام سوم را از آن خود کردند
در حاشیه این رقابتها، از زهرا حقشناس، بانوی توانیاب حاضر در مسابقات اتللو، بهعنوان نماد اراده، انگیزه و روحیهی الهامبخش تقدیر شد.