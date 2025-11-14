به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این رقابت‌ها با شرکت ۶۰ ورزشکار از ۸ استان کشور به مدت ۲ روز در مجموعه ورزشی حمزه در شیراز برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها در بخش دختران، ریحانه‌سادات مسعودی از فارس مقام نخست، سیده نازنین زهرا حسینی از فارس مقام دوم و فاطمه تراشی کاشانی از استان تهران مقام سوم را به دست آوردند

در رده پسران هم حسن رستمی‌پور از استان کرمان مقام نخست، دانیال پورحمزه‌اصل از استان خوزستان مقام دوم و محمدمهدی طاهری از استان کرمان مقام سوم را از آن خود کردند

در حاشیه این رقابت‌ها، از زهرا حق‌شناس، بانوی توان‌یاب حاضر در مسابقات اتللو، به‌عنوان نماد اراده، انگیزه و روحیه‌ی الهام‌بخش تقدیر شد.