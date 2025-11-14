به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،فرمانداری تبریز با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صدا‌های انفجار شنیده شده در ساعات گذشته کاملاً کنترل‌شده و مربوط به برگزاری رزمایش است و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

بر اساس این اطلاعیه از ۲۳ تا ۲۵ آبان‌ماه رزمایشی سه‌روزه در پادگان آموزشی شهید قاضی طباطبایی در حال برگزاری است و صدای انفجار‌ها ناشی از همین مانور نظامی خواهد بود.

فرمانداری تبریز تاکید کرد: شهروندان با آرامش خاطر اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنند.