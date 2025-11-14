هادی سفیدمو ، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: توانیر در اواسط سال گذشته در تصمیمی ویژه اقدام به جلوگیری جدی از این فعالیت کرد. به طوری که از

ابتدای سال جاری تاکنون عملکرد این بخش حدود ۴ برابر شده و بیش از ۲۲ هزار ماینر در این مدت شناسایی و کشف شد.

سفیدمو با اشاره به این که در سال گذشته تعداد کل ماینر‌های کشف شده ۱۹۵۰۰ دستگاه بود. گفت: به دلیل روند رو به افزایش ارزش مالی استخراج بیت کوین، فعالیت در این عرصه برای متخلفان جذاب و رو به افزایش است. برهمین اساس مسلم به مقابله جدی با این فعالان هستیم تا بتوانیم برق پایداری را برای مشترکان کشور تامین کنیم.

مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمز دارایی‌های شرکت توانیر تاکید کرد: کشف بیش از ۳ هزار مرکز استخراج ماینر و مشکلات و آسیب‌های فعالیت ماینر‌ها برای شبکه برق کشور، که باتوجه به مشکلاتی که ماینر‌ها برای شبکه برق ایجاد میکنند و با توجه به میزان مصرف آنها، هر ماینر برق ۱۰ واحد مسکونی را مصرف می‌کند، بنابراین با کشف و جمع آوری هر دستگاه میتوان برق ۱۰ خانوار را تامین کرد.