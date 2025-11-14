۱۰ تا ۱۵ درصد ناترازی موجود به دلیل استخراج غیرمجاز رمز ارز در کشور است
مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمز داراییهای شرکت توانیر، از ابتدای سال ۲۲ هزار ماینر غیرمجاز در کشور کشف شده که از این میزان تامین کننده مصرف برق حدود ۲۲۰ هزار خانوار ایرانی است.
هادی سفیدمو ، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: توانیر در اواسط سال گذشته در تصمیمی ویژه اقدام به جلوگیری جدی از این فعالیت کرد. به طوری که از
ابتدای سال جاری تاکنون عملکرد این بخش حدود ۴ برابر شده و بیش از ۲۲ هزار ماینر در این مدت شناسایی و کشف شد.
سفیدمو با اشاره به این که در سال گذشته تعداد کل ماینرهای کشف شده ۱۹۵۰۰ دستگاه بود. گفت: به دلیل روند رو به افزایش ارزش مالی استخراج بیت کوین، فعالیت در این عرصه برای متخلفان جذاب و رو به افزایش است. برهمین اساس مسلم به مقابله جدی با این فعالان هستیم تا بتوانیم برق پایداری را برای مشترکان کشور تامین کنیم.
مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمز داراییهای شرکت توانیر تاکید کرد: کشف بیش از ۳ هزار مرکز استخراج ماینر و مشکلات و آسیبهای فعالیت ماینرها برای شبکه برق کشور، که باتوجه به مشکلاتی که ماینرها برای شبکه برق ایجاد میکنند و با توجه به میزان مصرف آنها، هر ماینر برق ۱۰ واحد مسکونی را مصرف میکند، بنابراین با کشف و جمع آوری هر دستگاه میتوان برق ۱۰ خانوار را تامین کرد.