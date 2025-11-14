

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسئول رشد و شتاب‌دهی ناحیه دانشجویی استان یزد گفت: در این مراسم که با حضور مسئولان، اساتید و اعضای گروه‌های جهادی دانشگاه‌های استان همراه بود، از پویش ملی لبخند ایران رونمایی شد و جمعی از گروه‌های جهادی برتر مورد تجلیل قرار گرفتند.

علی وردکار افزود: این دوره با هدف افزایش توانمندی‌های تخصصی جهادگران دانشگاهی برگزار شد و بیش از بیست گروه جهادی از شهر یزد و حدود پانزده گروه جهادی از شهرستان‌های استان در آن شرکت کردند.



وی با اشاره به آغاز پویش لبخند ایران افزود: این پویش با محوریت فعالیت‌ها و خدمات اجتماعی در مناطق حاشیه‌ای شهر‌های کشور آغاز به کار کرده و تا پانزدهم بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت و برنامه‌ریزی شده که همزمان با نیمه شعبان به پایان برسد، هدف اصلی این پویش تقویت روحیه همدلی و حمایت از ساکنان مناطق کمتر برخوردار شهری است.



در بخش پایانی مراسم، از گروه‌های جهادی برتر دانشجویی که در اجرای فعالیت‌های خدمت‌رسانی، محرومیت‌زدایی و برنامه‌های اجتماعی عملکرد موفق و اثرگذار داشتند، با اهدای لوح و تندیس تقدیر شد.