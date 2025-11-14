همایش ارکان شبکه تربیتی بسیج، استادیاران و سرمربیان صالحین در سمنان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان در این همایش با تاکید بر خودسازی، اخلاق و انگیزه در کار‌ها گفت :قوت بخشی در میدان عمل و اجرای برنامه‌های مطلوب تعلیمی و تربیتی با نظارت مناسب در برنامه‌های مختلفِ کارشناسی شده پیگیری و طرحِ تاریخ خوانی در استان سمنان اجرا شود

سردار منصور شوقانی فرمانده سپاه استان سمنان هم گفت : این همایش در چهار بخش معنویت، بصیرت افزایی، مهارت و تربیت برگزار شد و همه برنامه‌های هفته بسیج با پیوست نظام تربیتی برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام کریمی مدیر جشنواره تربیتی کشوری شجره طوبی از کنش گران تربیتی استان سمنان دعوت کرد تا آثار خود را در بخش‌های طرح نویسی و تجربه نگاری با محور‌های مکتوب و مستندِ کوتاه به نرم افزارِ صالحین ارسال کنند.