به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،هفدهمین دوره مسابقات کشوری قرآنی مدهامتان به میزبانی همدان با پیام ایت الله نوری همدانی و اقای پزشکیان رییس جمهور به کار خود پایان داد.

حمید نیلی دبیر این مسابقات گفت این رویداد ملی که با حضور گسترده اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد از سراسر کشور برگزار شد، امسال رنگ‌وبوی ویژه‌ای به فضای فرهنگی همدان بخشید.

در این دوره، ۶۰۰ نفر از شرکت‌کنندگان برگزیده استان‌های کشور در ۱۱ رشته قرآنی شامل تلاوت، حفظ، مفاهیم، اذان، قرائت تحقیق و ترتیل و رشته‌های هنری مرتبط حضور داشتند که طی ۳ روز رقابتی فشرده، توانمندی‌های خود را در برابر داوران برجسته کشوری به نمایش گذاشتند.

در مراسم اختتام این مسابقات ، نفرات برتر هر رشته معرفی و تجلیل شدند.