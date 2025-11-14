پخش زنده
بر اساس پیش بینی هواشناسی، سامانه هوای کم و بیش ناپایدار فردا به گیلان میرسد و بارش پراکنده باران را با خود به استان میآورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی استان گفت: از فردا با ورود سامانه کم و بیش ناپایدار به استان، گیلانیان بعد از بیش از یک هفته هوای پایدار، شاهد بارشهای خفیف و پراکنده باران خواهند بود.
محمد دادرس بابیان اینکه سامانه هوای کم و بیش ناپایدار تا روز دوشنبه هفته آینده در گیلان ماندگار است افزود: کاهش ۲ تا ۴ درجهای دمای هوا، بارش خفیف و پراکنده باران و در برخی مناطق رگبار و رعد و برق، از مهمترین پدیدههای جوی در این مدت در استان است
وی گفت: سامانه کم و بیش ناپایدار از اواخر وقت روز دوشنبه از گیلان خارج میشود و هوای استان از روز سه شنبه دوباره پایدار خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: دریای خزر تا دو روز آینده برای فعالیتهای دریانوردی و صید و صیادی مناسب است.