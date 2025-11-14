خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احسان احمدی‌نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام، اظهار داشت: سامانه جدید بارشی از بامداد فردا (شنبه) وارد استان می‌شود و تا روز یکشنبه فعالیت خواهد داشت، قدرت بارش‌های این سامانه ضعیف تا متوسط برآورد شده، اما در برخی نقاط به‌صورت محلی و نقطه‌ای تقویت می‌شود.

وی با اشاره به ماهیت این سامانه توضیح داد: بارش‌ها منقطع، ناگهانی و متناوب خواهند بود و از این رو احتمال آبگرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها و وقوع رواناب در مسیل‌ها وجود دارد.

احمدی‌نژاد همچنین درخصوص تغییرات دمایی بیان کرد: با ورود این سامانه، دمای روزانه استان فردا بین ۴ تا ۶ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد و شهروندان ایلامی هوای خنک‌تری را در ساعات شب و صبح تجربه خواهند کرد.