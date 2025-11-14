ورود نخستین سامانه بارشی پاییزی به ایلام
کارشناس هواشناسی ایلام از فعال شدن نخستین سامانه بارشی پاییزی در استان از بامداد شنبه تا روز یکشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احسان احمدینژاد» کارشناس هواشناسی ایلام، اظهار داشت: سامانه جدید بارشی از بامداد فردا (شنبه) وارد استان میشود و تا روز یکشنبه فعالیت خواهد داشت، قدرت بارشهای این سامانه ضعیف تا متوسط برآورد شده، اما در برخی نقاط بهصورت محلی و نقطهای تقویت میشود.
وی با اشاره به ماهیت این سامانه توضیح داد: بارشها منقطع، ناگهانی و متناوب خواهند بود و از این رو احتمال آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها و وقوع رواناب در مسیلها وجود دارد.
احمدینژاد همچنین درخصوص تغییرات دمایی بیان کرد: با ورود این سامانه، دمای روزانه استان فردا بین ۴ تا ۶ درجه سانتیگراد کاهش مییابد و شهروندان ایلامی هوای خنکتری را در ساعات شب و صبح تجربه خواهند کرد.