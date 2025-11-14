تأمین کامل ذخایر استراتژیک با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

نماینده مردم اراک، کمیجان وخنداب گفت:به منظور حفظ امنیت غذایی و کنترل بازار اقلام اساسی، دولت بر تأمین کامل کالا‌های استراتژیک تاکید کرده و در این راستا اولویت با تولیدات داخلی است.