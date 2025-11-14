تأمین کامل ذخایر استراتژیک با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی
نماینده مردم اراک، کمیجان وخنداب گفت:به منظور حفظ امنیت غذایی و کنترل بازار اقلام اساسی، دولت بر تأمین کامل کالاهای استراتژیک تاکید کرده و در این راستا اولویت با تولیدات داخلی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
نادر قلی ابراهیمی تأمین کامل کالاهای استراتژیک گفت: نیازهای تنظیم بازار با استفاده از ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) تأمین شده و این رویکرد در تأمین کالاهای ضروری که تأثیر مستقیم بر معیشت خانوار دارند، مانند برنج، روغن و شکر، به صورت کامل محقق گردیده است.
در جریان «جنگ ۱۲ روزه»، ذخایر این اقلام به طور کامل حفظ شد.
در ادامه این اقدامات، در خصوص تأمین نهادههای دامی نیز خبرهای خوشی اعلام شد. در آخرین جلسه سران قوا، تخصیص ۴.۵ میلیارد دلار ارز برای تأمین این نهادهها مصوب شد.
این تدابیر، مجموعاً برای تضمین امنیت قضایی و تأمین نیازهای تنظیم بازار با ارز ترجیحی صورت پذیرفته است تا ثبات قیمتها در سطح معیشتی مردم حفظ شود.