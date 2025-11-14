پخش زنده
امروز: -
عملیات ساخت ۲۶۷ قطعه از طرح نهضت ملی مسکن روستایی با حضور معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در روستای مهماندار نقده آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، عملیات ساخت ۲۶۷ قطعه از طرح نهضت ملی مسکن روستایی روز جمعه با حضور معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در شهرستان نقده آغاز شد. این آیین در روستای مهماندار برگزار شد و سه روستای مهماندار، دیزج و توپوزآباد را در بر میگیرد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی در این مراسم گفت: این طرح شامل ۲۶۷ قطعه مسکونی است که از این تعداد، ۱۱۳ قطعه سهم روستای مهماندار است و مقدمات واگذاری آنها به متقاضیان انجام شده است.
علیرضا مقدم افزود: متقاضیان پس از شروع عملیات ساخت، مراحل بعدی از جمله جدولگذاری و آسفالت معابر توسط بنیاد مسکن اجرا خواهد شد.
در ادامه برنامههای سفر معاون رئیسجمهور، راه آسفالته روستای شرفالدین بیگمقلعه نقده به طول سه کیلومتر نیز افتتاح شد؛ پروژهای که برای اجرای آن ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
بازدید از شهرک گلخانهای خلیفهلو، شرکت داروگستر ساواشفاژن، سایت نهضت ملی مسکن، مدرسه روستای مهماندار و حضور در جلسه شورای اداری نقده از دیگر برنامههای عبدالکریم حسینزاده در این سفر بود.
وی روز نخست سفر خود را در شهرستان اشنویه سپری کرده بود.