سخنگوی کاخ کرملین گفت: روسیه امیدوار است که آمریکا اقدامی که منجر به شدت گرفتن تنش در منطقه کارائیب و اطراف ونزوئلا شود را انجام ندهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خبرگزاری تاس، دیمیتری پسکوف امروز (جمعه) در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود: ما امیدوار هستیم که اقدامات واشنگتن به بیثباتی این منطقه در آمریکای لاتین منجر نشود و همه اقدامات آمریکا بر اساس قوانین بینالمللی صورت گیرد.
آمریکا در حال انجام یک عملیات نظامی در کارائیب و شرق اقیانوس آرام است و به بهانه مقابله با قاچاق مواد مخدر به طور گسترده نیروهای دریایی و هوایی خود را به منطقه اعزام کرده است. این عملیات باعث ایجاد نگرانی در کاراکاس شده و مقامات ونزوئلایی معتقدند سرنگونی نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور هدف نهایی واشنگتن است.
نیروهای آمریکایی از اوایل سپتامبر (شهریور ۱۴۰۴) تاکنون دستکم به ۲۰ قایق در آبهای بینالمللی حمله کردهاند و طبق آمار ارائه شده از سوی آمریکا، حداقل ۷۶ نفر در جریان این حملات کشته شدهاند.
وزارت دفاع ونزوئلا روز سهشنبه با صدور بیانیهای از «استقرار گسترده» نیروهای زمینی، دریایی، هوایی، رودخانهای و موشکی و همچنین شبهنظامیان غیرنظامی خبر داد.
وزیر امور خارجه روسیه نیز ۲۰ آبان ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران رسانههای این کشور تأکید کرد که اقدامات ایالات متحده به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین، غیرقابل قبول است.
سرگئی لاوروف خاطرنشان کرد: این اقدامات نه تنها بدون محاکمه یا تحقیق، بلکه بدون طرح اتهام علیه کسی، به نابودی میانجامد.
وزیر امور خارجه روسیه در پاسخ به پرسشی در شرایط استمرار تنشها به دنبال اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا گفت: درخواستی از کاراکاس در زمینه کمک نظامی دریافت نکردهایم.
مشارکت کره شمالی در مینزدایی منطقه کورسک روسیه
سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسش دیگری، با اشاره به مشارکت کره شمالی در عملیات پاکسازی مناطق کورسک روسیه از مین نیز گفت: ما هرگز کمک دوستان کرهای خود را فراموش نخواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: کار خطرناک و دشوار پاکسازی منطقه کورسک از مین ادامه دارد و در واقع، دوستان کرهای به ما کمک بیدریغ و فداکارانه زیادی میکنند و ما قدردان آنها هستیم.
پسکوف یادآور شد: متخصصان نظامی کرهشمالی در کنار متخصصان روسی همچنان در حال انجام مأموریت بسیار دشوار پاکسازی منطقه کورسک از مین هستند.
به نوشته تاس، خبرگزاری رسمی روسیه، به دنبال دستور کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، یک واحد مهندسی ارتش خلق کره ایجاد و به منطقه کورسک اعزام شده است.
در این گزارش آمده است: این اقدام در راستای اجرای توافقنامه مشارکت استراتژیک جامع دوجانبهای است که بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خرداد ۱۴۰۳ در پیونگیانگ امضا شد.
نیروهای مسلح اوکراین که از اسفند ۱۴۰۰ در حال رویارویی نظامی با مسکو هستند، مرداد ۱۴۰۳ در مناطقی از استان کورسک روسیه پیشروی کردند. عملیات بازپسگیری این منطقه توسط روسیه در نهایت اردیبهشت ۱۴۰۴ با مشارکت نیروهای ارتش کرهشمالی به پایان رسید.
روسیه همچنان علاقهمند به همکاری در چارچوب گروه ۲۰ است
سخنگوی کرملین همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نشست آتی گروه ۲۰ (G ۲۰) در آفریقای جنوبی گفت: ما همچنان علاقهمند به ادامه همکاری در چارچوب این گروه هستیم.
وی افزود: گروه ۲۰ به طور قطع اهمیت و جایگاه خود را برای کشورهای شرکتکننده برای بحث در مورد مسائل اقتصادی جهانی حفظ میکند.
پسکوف در عین حال اظهار داشت: تلاشهایی برای سیاسی کردن بیانیه پایانی این نشست و اقدامات خصمانه با روسیه وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی راهی برای رسیدن به اجماع بر روی این سند وجود نداشته باشد، این بیانیه نهایی و تصویب نمیشود.
نشست گروه ۲۰ قرار است ۲۲ و ۲۳ نوامبر (اول و دوم آذر) در ژوهانسبورگ تحت ریاست جمهوری آفریقای جنوبی برگزار شود.
سیریل رامافوسا رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، پیش از این، احتمال عدم تصویب بیانیه نهایی در اجلاس آتی را رد نکرده است. رامافوسا خاطرنشان کرد که حتی اگر این سند تصویب نشود، بیانیهای از سوی ریاستجمهوری آفریقای جنوبی منتشر خواهد شد که زمینههای اصلی کار این قالب و نتایج به دست آمده را تشریح میکند.
گروه ۲۰، یک سازمان بیندولتی متشکل از ۱۹ کشور به همراه اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقاست و این گروه برای رسیدگی به مسائل عمده مرتبط با اقتصاد جهانی مانند ثبات مالی بینالمللی، تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار فعالیت میکند.