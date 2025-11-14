به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ،مردم تکاب با توسل بر آستان الهی دست نیاز به معبود خویش گشوده و از آستان کرمش استمداد نزول رحمت الهی را خواستار شدند.

حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: باتوجه به وضعیت ذخایر آبی شهرستان انتظار می‌رود مردم فهیم شهرستان در مصرف آب موجود فعلی نهایت صرفه جویی را داشته باشند تا به مدد الهی از این برهه تاریخی با سربلندی عبور کنیم.

وی گفت: صرفه جویی در مصارف آب شرب و کشاورزی وظیفه‌ای ملی و دینی است و مردم با اهتمام به این موضوع قدردانی خود از آستان حضرت باریتعالی بخاطر نعمت آب در زندگیشان ابراز خواهند داشت.