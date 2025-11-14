تکابیها نماز استسقاء برگزار کردند
در پی تداوم خشکسالی و کمبود آب مردم مؤمن شهرستان تکاب با اجتماع در گلزار شهدای این شهرستان نماز طلب باران برگزار کردند.
حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: باتوجه به وضعیت ذخایر آبی شهرستان انتظار میرود مردم فهیم شهرستان در مصرف آب موجود فعلی نهایت صرفه جویی را داشته باشند تا به مدد الهی از این برهه تاریخی با سربلندی عبور کنیم.
وی گفت: صرفه جویی در مصارف آب شرب و کشاورزی وظیفهای ملی و دینی است و مردم با اهتمام به این موضوع قدردانی خود از آستان حضرت باریتعالی بخاطر نعمت آب در زندگیشان ابراز خواهند داشت.