کاهش کیفیت هوای مازندران
ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران اعلام کرد کاهش کیفیت هوای استان ناشی از وقوع پدیده گرد و غبار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ روابطعمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران، در پی کاهش کیفیت هوا طی روزهای اخیر، بررسیهای تخصصی این ادارهکل بر اساس دادههای ایستگاههای سنجش کیفیت هوا، تحلیل تصاویر ماهوارهای و هماندیشی کارشناسی با ادارهکل هواشناسی استان نشان میدهد که افت کیفیت هوای استان ناشی از وقوع پدیده گرد و غبار است.
براساس مطالعات منشأیابی کانونهای گرد و غبار که توسط ستاد ملی گرد و غبار انجام شده است، کانونهای فرسایش بادی و گرد و غبار واقع در شمال و شمالشرق کشور، از جمله پهنههای بیابانی کشورهای همسایه مانند صحرای «قرهقوم» در کشور ترکمنستان، از مهمترین منابعی هستند که استانهای شمالی کشور از جمله مازندران را در رخدادهای گرد و غبار تحت تأثیر قرار میدهند. این مطالعات، همراه با بررسی تصاویر ماهوارهای و دادههای میدانی سالهای اخیر، نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از تودههای گرد و غبار ورودی به نوار شمالی کشور از همین کانونهای فعال برونمرزی سرچشمه میگیرد.
در عین حال، برخی فعالیتهای آلاینده داخلی نظیر فعالیتهای صنعتی و معدنی و آتشزدن کاه و کلش اراضی کشاورزی از جمله منابع آلودگی نقطهای محسوب میشوند و میتوانند موجب آلودگیهای محلی شوند، اما پدیده فراگیر اخیر ناشی از گرد و غبار بوده است.
در این راستا، با توجه به افزایش غلظت ذرات معلق و در چارچوب شیوهنامه مدیریت شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار، کارگروه مدیریت شرایط اضطرار با ریاست ادارهکل مدیریت بحران استان و دبیری ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران با هدف نظارت و راهبری اقدامات دستگاههای ذیربط در اسرع وقت تشکیل میشود و تصمیمات لازم متعاقباً از طریق رسانههای دیداری و شنیداری اطلاعرسانی خواهد شد.
ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران اعلام کرد که پایش کیفیت هوا بهصورت مستمر در حال انجام است و آخرین وضعیت بهطور رسمی اطلاعرسانی خواهد شد و بهمنظور مراقبت از سلامت عمومی، بهویژه گروههای حساس، تأکید مینماید که شهروندان به توصیههای بهداشتی دستگاههای ذیربط از جمله پرهیز از حضور طولانیمدت در فضای باز، استفاده از ماسک استاندارد در صورت ضرورت خروج از منزل، بستن درها و پنجرهها و کاهش تهویه طبیعی در زمان اوج آلودگی، مصرف مایعات کافی، پرهیز از فعالیتهای شدید ورزشی در فضای باز و مراجعه به مراکز درمانی در صورت بروز علائم تنفسی توجه نمایند.