به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ،ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: در سال ۱۴۰۱ فردی با هویت پ - ر در خوی مرتکب قتل عمد شده بود که با طی مراحل دادرسی حکم قصاص نفس وی صادر و با تایید دیوان عالی کشور در آستانه اجرا قرار داشت.

عتباتی ادامه داد: در راستای تلاش برای اصلاح ذات البین در خصوص زندانی محکوم به قصاص با تشکیل جلسات متعدد صلح و سازش با مشارکت هسته‌ای بخشایش و با مداخلات دادستان خوی و ریاست حوزه قضایی فیرورق و ریش سفیدان بخش سکمن آباد، مددکاران زندان این تلاش‌ها منجر به نتیجه شد و اولیای دم به حرمت حضرت فاطمه (س) از حق خود گذشته و به زندانی محکوم به قصاص فرصت دوباره زندگی بخشیده و از دار مجازات رهایی یافت.