خطیب جمعه همدان اجرای دقیق برنامههای توسعهای، مبنای قضاوت عملکرد دولتها است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی، در خطبههای آیین عبادی و سیاسی نماز جمعه شهرهمدان با تأکید بر ضرورت پایبندی دولت به برنامه هفتم توسعه گفت: نظارت مجلس بر روند تحقق این برنامهها اقدامی درست و اثرگذار به شمار میآید.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به تجربیات سالهای گذشته در تدوین برنامههای پنجساله افزود: در کشور بارها شاهد تدوین اسناد مختلف از جمله برنامه پنجم، ششم و هفتم بودهایم تا دولتها بتوانند در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر اساس یک سند روشن حرکت کنند، اما برخی از برنامهها با گذشت پنج سال تنها ۲۰ درصد تحقق یافته است.
امام جمعه همدان تصریح کرد: بودجه کشور بر اساس برنامههای توسعه ارائه میشود و دولتها موظف هستند مدیریت اقتصادی، سیاستگذاری مسکن، فرهنگ و سایر حوزهها را متناسب با برنامه هفتم پیش ببرد.
آیتالله شعبانیموثقی با قدردانی از ابتکار مجلس برای تقویت نظارت بر روند اجرای برنامه هفتم تأکید کرد: این اقدام، ابتکاری درست است و دولت نیز از آن استقبال کرده و تعامل خوبی میان ۲ قوه وجود دارد و این روند میتواند موجب بهبود عملکرد دولت در سالهای آینده شود.
امام جمعه همدان در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به نتایج انتخابات در گفت: انتخابات اخیر عراق به نفع جریان مقاومت پایان یافت و برخلاف تحلیلهایی که پس از جنگ ۱۲ روزه درباره تضعیف این جریان مطرح شد، جریان مقاومت همچنان زنده و فعال است. آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی، افزود: نتایج انتخابات عراق موجب ناامیدی دشمنان شده است و آنها تلاش میکنند با ایجاد اختلافات داخلی، از این روند جلوگیری و مسیر را مختل کنند.
خطیب جمعه همدان همچنین با قدردانی از برگزارکنندگان مسابقات قرآنی مدهامتان در همدان تصریح کرد: حضور ۶۰۰ نفر از فعالان قرآنی از سراسر کشور طی سه روز در همدان و برگزاری محافل قرآنی در مساجد مختلف استان، رویدادی ارزشمند بود.
وی واگذاری دبیرخانه دائمی مسابقات مدهامتان به همدان را ظرفیتی مهم بیان کرد و گفت: این اقدام، میتواند به توسعه فعالیتهای قرآنی استان کمک کند. او با اشاره به ضرورت همکاری اهالی مسجد با کانونهای فرهنگی و حمایت از جوانان خاطرنشان کرد: در برخی موارد فعالان و مؤسسات قرآنی حمایت نمیشوند و بودجههای قرآنی کافی نیست.
وی تاکید کرد: قرآن کریم دست یاری خداوند برای نجات بشر است و باید فعالیتهای قرآنی در بسیج و کانونهای مساجد گسترش یابد.
امام جمعه همدان در بخش دیگری از خطبهها به مشکلات ناشی از کمبود بارش اشاره کرد و گفت: با گذشت حدود ۲ ماه از پاییز، یک قطره بارش در استان نداشتهایم. برخی تحلیلها درباره علت این وضعیت مطرح میشود، اما باید مجموعه عوامل را در نظر گرفت. مسائل اقلیمی، روایات دینی و رفتارهای اجتماعی همگی میتوانند تأثیرگذار باشند.
وی از مردم خواست با تقویت معنویت، حمایت از فعالیتهای قرآنی و رعایت حقوق اجتماعی، برای رفع مشکلات جامعه یاریرسان باشند.