به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ماموستا رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته صرفه‌جویی در مصرف آب را وظیفه‌ای انسانی و دینی دانست.

وی با اشاره به خشکسالی های چند سال اخیر، بیان کرد: تنها راه چاره برای عبور از شرایط کنونی مصرف بهینه آب و همکاری مردم با مسئولان است

امام جمعه سنندج در ادامه خطبه ها به وضعیت زیرساخت‌های استان و مشکلات جاده‌ ای اشاره کرد و گفت: امیدواریم با سفر وزیر راه و شهرسازی و با اختصاص اعتبارات، وضعیت جاده ها و راه های استان تقویت شود

ماموستا رستمی در خطبه های خود بر لزوم برخورد با محتکران کالا تاکید کرد و هم چنین از فعالیت شوراهای حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش بین مردم قدردانی کرد