امام جمعه سنندج : با توجه به مشکل کمآبی و خشکسالی همه مردم باید در مصرف انرژی به ویژه آب صرفه جویی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ماموستا رستمی در خطبههای نماز جمعه این هفته صرفهجویی در مصرف آب را وظیفهای انسانی و دینی دانست.
وی با اشاره به خشکسالی های چند سال اخیر، بیان کرد: تنها راه چاره برای عبور از شرایط کنونی مصرف بهینه آب و همکاری مردم با مسئولان است
امام جمعه سنندج در ادامه خطبه ها به وضعیت زیرساختهای استان و مشکلات جاده ای اشاره کرد و گفت: امیدواریم با سفر وزیر راه و شهرسازی و با اختصاص اعتبارات، وضعیت جاده ها و راه های استان تقویت شود
ماموستا رستمی در خطبه های خود بر لزوم برخورد با محتکران کالا تاکید کرد و هم چنین از فعالیت شوراهای حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش بین مردم قدردانی کرد