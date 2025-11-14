وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد؛
شیخ محمود شبستری سرمایه معنوی ایران و جهان اسلام
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر جایگاه ممتاز شیخ محمود شبستری در عرفان اسلامی و ادبیات فارسی این چهره را سرمایهای معنوی برای ایران و جهان اسلام دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در مزار عارف و شاعر بلندآوازه شهرستان شبستر شیخ محمود شبستری با تاکید بر جایگاه ممتاز شیخ محمود شبستری در عرفان اسلامی و ادبیات فارسی، این چهره را سرمایهای معنوی برای ایران و جهان اسلام دانست و پاسداشت مفاخر فرهنگی را وظیفهای همگانی عنوان کرد.
بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی شهرستان شبستر، حضور اعضای دولت در زیارت مزار این عارف بزرگ را نشانهای از احترام نظام جمهوری اسلامی به ارزشهای ریشهدار فرهنگی و میراث معنوی کشور برشمرد.
این ادای احترام و قرائت فاتحه بخشی از برنامه سفر استانی وزیر جهاد کشاورزی به آذربایجان شرقی بود که با استقبال مردم و مسئولان شهرستان همراه شد.