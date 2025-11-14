به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم تشییع پیکر مرحومه مغفوره شهیندخت مجیدیان طالقانی، همسر شهید سرلشکر ولی‌الله فلاحی رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش، فردا رأس ساعت ۹ صبح در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار می‌شود.

پیکر ایشان پس از برگزاری مراسم تشییع، برای خاکسپاری به زادگاهش، شهرستان طالقان در استان البرز منتقل خواهد شد.

شهید فلاحی پس از انقلاب اسلامی به فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در جبهه‌ها حضور دائم داشت؛ فلاحی در ۲۹ خرداد ۱۳۵۹ به سمت کفیل ریاست ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی برگزیده شد.

وی هفتم مهر ۱۳۶۰ در سانحه سقوط هواپیمای سی- ۱۳۰ به شهادت رسید.