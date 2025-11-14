پخش زنده
سامانه مسیریاب هوشمند آتش نشانی کاشان راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کاشان گفت: این سامانه یکی از فناوری های راهبردی و پیشرفته مورد استفاده در سازمان آتشنشانی کاشان است.
سید مصطفی محتشمیان افزود: این سامانه با تجهیز فرماندهان عملیات به استفاده از رایانک و نرمافزارهای تخصصی، فرآیند امدادرسانی را سرعت میدهد و حتی زمان طلایی حضور در صحنه را نیز به حداقل میرساند.
وی گفت: این سامانه به گونهای طراحی شده که بلافاصله پس از تماس شهروندان با شماره ۱۲۵، در صورتی که امکان بیان دقیق موقعیت مکانی خود را نداشته باشند، موقعیتیابی به صورت خودکار برای آنها ارسال میشود و با یک ضربه روی تارپیوند، موقعیت دقیق محل حادثه به ستاد فرماندهی برای انتخاب نزدیکترین ایستگاه آتشنشانی و اعزام نیرو به سرعت به محل اعلام میشود.
وی براهمیت زمان در عملیاتهای آتشنشانی و نقش حیاتی هر ثانیه در کاهش خسارتهای جانی و مالی تاکید کرد و گفت: این سامانه با تحلیل مسیرهای موجود، کوتاهترین و بهینهترین راه را برای تیمهای عملیاتی تعیین میکند تا امدادرسانی در کمترین زمان ممکن انجام شود.