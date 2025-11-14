بخشدار مرکزی ماکو:
اجرای فاز دوم آسفالتریزی معابر روستای گجوت در بخش مرکزی ماکو
بخشدار مرکزی ماکو از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم آسفالتریزی معابر روستای گجوت با هدف بهبود زیرساختهای روستایی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
،حسینی بخشدار مرکزی در حاشیه بازدید فرماندار ماکو از پروژه آسفالت ریزی روستای مذکور با اعلام این خبر گفت: فاز دوم آسفالتریزی معابر روستای گجوت با متراژی در حدود ده هزار متر مربع در حال اجراست که عملیات آن با بهرهگیری از سهمیه قیر مصرفی و تأمین اعتبار توسط دهیاری انجام میگیرد.
وی ارزش ریالی این پروژه را بالغ بر چهل و پنج میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: پیش از اجرای عملیات آسفالتریزی، برای فراهمسازی شرایط زیرسازی و جدولگذاری معابر، اعتباری بیش از بیست میلیارد ریال هزینه شده است که از این میزان، شش میلیارد ریال با مشارکت مردمی و مابقی از محل اعتبارات دهیاری تأمین شده است.
حسینی در ادامه با اشاره به اقدامات عمرانی سال گذشته در این روستا اظهار داشت: فاز نخست آسفالتریزی معابر گجوت نیز در سال گذشته با متراژی حدود هفت هزار متر مربع و با استفاده از سهمیه قیر رایگان به انجام رسیده است.
وی هدف از اجرای این طرحها را توسعه متوازن روستایی، ارتقای سطح رفاه عمومی و بهبود دسترسیها به خدمات عنوان کرد و از تداوم روند خدماترسانی عمرانی در سایر روستاهای بخش مرکزی ماکو خبر داد.