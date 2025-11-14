استاندار آذربایجانشرقی مطرح کرد؛
تحقق توسعه متوازن آذربایجان شرقی با هم اندیشی و خرد جمعی
استاندار آذربایجانشرقی بر ضرورت تدوین ظرفیتها و اولویتهای هر شهرستان توسط فرمانداران تاکید کرد و گفت:برای دستیابی به توسعه متوازن در سراسر استان باید با هماندیشی و استفاده از خرد جمعی مسیر را هموار کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، بهرام سرمست در جلسه شورای اداری شهرستان شبستر که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد با اشاره به شکلگیری یک وفاق مثبت در شهرستان شبستر گفت:این همافزایی میتواند سرآغاز خبرهای خوب برای منطقه باشد و اولویتها و مسائل شهرستان با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.
سرمست با بیان اینکه مدیریت استان در تلاش است توجه مقامات کشوری را به ظرفیتهای آذربایجانشرقی جلب کند گفت: بازدید وزرا و نمایندگان مجلس از نقاط مختلف استان و تصمیمگیریهای میدانی آنان فرصت ارزشمندی برای حل مسائل استان است. خوشبختانه رئیسجمهور نیز عزم جدی برای تفویض اختیارات بیشتر به استانها دارند.
استاندار تصریح کرد: آذربایجانشرقی به چهارراه دیپلماسی و حضور مقامات بلندپایه کشور تبدیل شده که این امر اتفاقی مبارک برای استان است. وزیر جهاد کشاورزی نیز به عنوان فرزند خلف آذربایجان امروز عملاً میزبان این برنامهها هستند.
سرمست با اشاره به اولویتهای توسعه در شبستر گفت: تکمیل زیرساختهای عمرانی، توسعه آزادراهها و جادههای ارتباطی، گسترش گلخانهها با توجه به تغییرات اقلیمی، صنایع تبدیلی کشاورزی و حمایت جدی از تولید از محورهای اصلی برنامهریزی در شهرستان است.
وی ادامه داد: برای تسریع در توسعه شهرستانها، در صورت لزوم از ظرفیت مولدسازی نیز استفاده خواهیم کرد. ظرفیتهای شهرستانها برای ما شناختهشده و مورد توجه جدی است.
استاندار آذربایجانشرقی همچنین به طرح انتقال آب ارس اشاره کرد و گفت:در برنامه انتقال آب ارس، تامین آب پایدار برای شهرستانهای تبریز، مرند، جلفا و شبستر هدفگذاری شده و این موضوع با جدیت پیگیری میشود.