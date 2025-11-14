پخش زنده
دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور جام یادگار امام (ره) در گروه A امروز در کرج برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی تیمها در پایان این مسابقات به شرح زیر است:
رده بندی: ۱- استقلال قم ۲- رعد پدافند ارتش ۳- مقاومت البرز
نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:
استقلال قم ۸ – رعد پدافند ارتش ۲
استقلال قم ۸ – مقاومت البرز ۲
رعد پدافند ارتش ۶ – مقاومت البرز ۴
استقلال قم ۸ – رعد پدافند ارتش ۲
۵۵ کیلوگرم: مهدی احدی ۹ – بهروز حسن زاده صفر
۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی ۳ – امیرحسین خونساری ۷
۶۳ کیلوگرم: رضا قیطاسی ۳ – محمد جانقلی ۱
۶۷ کیلوگرم: رضا مردی ۶ – حسین عباسی ۵
۷۲ کیلوگرم: محمدجواد رضایی ۷ – سعید ارجمند ۲
۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا ۱۱ – مرتضی پورعیسی
۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی ۷ ضربه فنی – سید محمد مهدی میری ۱
۸۷ کیلوگرم: بهروز هدایت ۹ – سهیل بالی صفر
۹۷ کیلوگرم: آرمان علی زاده ۳ – حسین بالی ۴ ضربه فنی
۱۳۰ کیلوگرم: مرتضی الغوثی ۷ – مهدی حسین پور ۱
استقلال قم ۸ – مقاومت البرز ۲
۵۵ کیلوگرم: مهدی احدی ۱ – کیانوش شمشیری ۳
۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی ۱۰ – ابوالفضل همتی صفر
۶۳ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد ۸ – امید احمدی صفر
۶۷ کیلوگرم: رضا مردی ۶ – سید امیر علی رضوی ۱
۷۲ کیلوگرم: ابوالفضل شیری ۷ – امیرحسین سروری ۱۰
۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا ۹ – حبیب اله رحیمی ۱
۸۲ کیلوگرم: رضا آذرشب، برنده ۱ – علیرضا محمودی ۱
۸۷ کیلوگرم: امیرحسین نعمت زاده، برنده – میثم شاکری (حاضر نشد)
۹۷ کیلوگرم: آرمان علیزاده ۹ – نریمان مهمدی ۱
۱۳۰ کیلوگرم: مرتضی الغوثی ۸- محمدمهدی رضایی صفر
رعد پدافند ارتش ۶ – مقاومت البرز ۴
۵۵ کیلوگرم: محمدپویا اسدی ۲ – کیانوش شمشیری ۱
۶۰ کیلوگرم: امیرحسین خونساری ۱۱ – ابوالفضل همتی ۳
۶۳ کیلوگرم: محمد جانقلی ۴ – امید احمدی ۷
۶۷ کیلوگرم: حسین عباسی ۴ – علی چوبک زن ۲
۷۲ کیلوگرم: سیعد ارجمند ۴ – امیررضا عیسوند ۲
۷۷ کیلوگرم: مرتضی پورعیسی ۶ – حبیب اله رحیمی
۸۲ کیلوگرم: سیدمحمد مهدی میری ۱ – مهدی مراد الیاسی ۳
۸۷ کیلوگرم: علی کبیری ۳ – میثم شاکری ۳
۹۷ کیلوگرم: محمدصادق عبداللهی ۱ – امیرحسین همتیان ۳
۱۳۰ کیلوگرم: سید ابوالفضل میرزاده ۷ – امیرمحمد بیات ۱