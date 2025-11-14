به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی تیم‌ها در پایان این مسابقات به شرح زیر است:

رده بندی: ۱- استقلال قم ۲- رعد پدافند ارتش ۳- مقاومت البرز

نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:

استقلال قم ۸ – رعد پدافند ارتش ۲

استقلال قم ۸ – مقاومت البرز ۲

رعد پدافند ارتش ۶ – مقاومت البرز ۴

نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است: (اسامی تیم‌های برنده در ابتدا آمده است):

استقلال قم ۸ – رعد پدافند ارتش ۲

۵۵ کیلوگرم: مهدی احدی ۹ – بهروز حسن زاده صفر

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی ۳ – امیرحسین خونساری ۷

۶۳ کیلوگرم: رضا قیطاسی ۳ – محمد جانقلی ۱

۶۷ کیلوگرم: رضا مردی ۶ – حسین عباسی ۵

۷۲ کیلوگرم: محمدجواد رضایی ۷ – سعید ارجمند ۲

۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا ۱۱ – مرتضی پورعیسی

۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی ۷ ضربه فنی – سید محمد مهدی میری ۱

۸۷ کیلوگرم: بهروز هدایت ۹ – سهیل بالی صفر

۹۷ کیلوگرم: آرمان علی زاده ۳ – حسین بالی ۴ ضربه فنی

۱۳۰ کیلوگرم: مرتضی الغوثی ۷ – مهدی حسین پور ۱

استقلال قم ۸ – مقاومت البرز ۲

۵۵ کیلوگرم: مهدی احدی ۱ – کیانوش شمشیری ۳

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی ۱۰ – ابوالفضل همتی صفر

۶۳ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد ۸ – امید احمدی صفر

۶۷ کیلوگرم: رضا مردی ۶ – سید امیر علی رضوی ۱

۷۲ کیلوگرم: ابوالفضل شیری ۷ – امیرحسین سروری ۱۰

۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا ۹ – حبیب اله رحیمی ۱

۸۲ کیلوگرم: رضا آذرشب، برنده ۱ – علیرضا محمودی ۱

۸۷ کیلوگرم: امیرحسین نعمت زاده، برنده – میثم شاکری (حاضر نشد)

۹۷ کیلوگرم: آرمان علیزاده ۹ – نریمان مهمدی ۱

۱۳۰ کیلوگرم: مرتضی الغوثی ۸- محمدمهدی رضایی صفر

رعد پدافند ارتش ۶ – مقاومت البرز ۴

۵۵ کیلوگرم: محمدپویا اسدی ۲ – کیانوش شمشیری ۱

۶۰ کیلوگرم: امیرحسین خونساری ۱۱ – ابوالفضل همتی ۳

۶۳ کیلوگرم: محمد جانقلی ۴ – امید احمدی ۷

۶۷ کیلوگرم: حسین عباسی ۴ – علی چوبک زن ۲

۷۲ کیلوگرم: سیعد ارجمند ۴ – امیررضا عیسوند ۲

۷۷ کیلوگرم: مرتضی پورعیسی ۶ – حبیب اله رحیمی

۸۲ کیلوگرم: سیدمحمد مهدی میری ۱ – مهدی مراد الیاسی ۳

۸۷ کیلوگرم: علی کبیری ۳ – میثم شاکری ۳

۹۷ کیلوگرم: محمدصادق عبداللهی ۱ – امیرحسین همتیان ۳

۱۳۰ کیلوگرم: سید ابوالفضل میرزاده ۷ – امیرمحمد بیات ۱