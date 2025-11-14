پخش زنده
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی گفت: حدود ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه فرسوده و کمبازده در کشور وجود دارد که برنامهریزی برای جایگزینی آنها در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عظیم اعتمادی در حاشیه نمایشگاه صنعت برق و در یک نشست خبری با بیان اینکه میانگین راندمان نیروگاههای حرارتی کشور ۳۹.۷ درصد است گفت: براساس برنامه هفتم توسعه این عدد باید به ۴۴ درصد برسد، اما طبق قانون هدفگذاری ۵۵ درصد تعیین شده و برای رسیدن به این سطح نیازمند سرمایهگذاری گسترده هستیم.
وی افزود: برای تحقق این هدف، احداث ۵۳۰۰ مگاوات بخش بخار در نیروگاههای سیکل ترکیبی ضروری است؛ اما این طرحها به دلیل سرمایهبر بودن (حدود دو و نیم برابر بخش گاز) و طولانی بودن زمان ساخت (۳۰ تا ۵۰ ماه)، با تأخیر مواجه شدهاند. نبود منابع پایدار مالی نیز این روند را کند کرده است.
اعتمادی با اشاره به مشکلات قراردادهای گذشته گفت: به دلیل ارزبَر بودن قراردادهای قبلی و جهشهای ارزی سالهای اخیر، تعهدات سنگینی برای دولت باقی مانده است.» او افزود: «برای ظرفیتسازی ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاهی در سال آینده برنامهریزی شده و تنها ۱.۵ میلیارد یورو برای این طرحها نیاز است.»
در ادامه نشست، ناصر اسکندری معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با اشاره به ادامه تلاشها برای ارتقای راندمان نیروگاهها گفت: «برنامه تعمیرات نیروگاهی با حجم ۱۱۱ هزار مگاوات در دست تدوین است و بخشی از این تعمیرات از نوع ویژه است که باعث افزایش ظرفیت عملی نیروگاهها میشود.
به گفته او، تاکنون ۴۰ درصد برنامه تعمیرات آغاز شده و پیشبینی میشود تا اردیبهشت سال آینده همه تعمیرات تکمیل شود.
او درباره وضعیت سوخت زمستانی نیروگاهها اظهار کرد: بیشترین سوخت مصرفی نیروگاهها گاز طبیعی است، اما در زمان محدودیت گاز، از سوخت دوم استفاده میشود. درحال حاضر ۱۴ نیروگاه قابلیت استفاده از مازوت را دارند و سایر نیروگاهها از گازوئیل بهرهبرداری میکنند.
اسکندری ادامه داد: هماکنون بیش از ۹۱ درصد ظرفیت مخازن سوخت مایع نیروگاهها پر است و هماهنگی بسیار خوبی با وزارت نفت برقرار شده است.» او همچنین از آزمایش سوخت LPG خبر داد و گفت در صورت موفقیت، این سوخت نیز به سبد سوخت نیروگاهی اضافه میشود.
وی با اشاره به اینکه در زمستان به دلیل کاهش مصرف، امکان انتخاب نیروگاههای پربازده بیشتر است، تأکید کرد: طبق استاندارد جدید سوخت، مازوت با سولفور کمتر از ۰.۸ درصد تحویل نیروگاهها داده میشود که نگرانیهای زیستمحیطی را کاهش میدهد.