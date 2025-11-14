به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه وامام جمعه کاشان در خطبه‌های امروز نماز جمعه در مصلی بقیه الاعظم درجمع نماز گزاران، به تناقض رفتاری آمریکا در برخورد با تروریسم اشاره کرد و افزود:شخصی که در سال ۲۰۱۳ توسط آمریکا تروریست معرفی و برای دستگیری‌اش ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین شده بود، در سال ۲۰۲۵ توسط ترامپ در کاخ سفید پذیرایی شده و در سازمان ملل سخنرانی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی افزود: این اقدام، نمونه‌ای از معیار دوگانه و رفتار‌های متناقض آمریکا است که نشان می‌دهد منافع آنها بر اساس اصول ثابت و ارزش‌های واقعی نیست.

وی با اشاره به شکست توطئه دشمن در انتخابات عراق، گفت: به لطف خداوند دوستداران انقلاب اسلامی در عراق بیشترین رای را کسب کردند و اکنون انتقام خون سردار سلیمانی همان است که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که رژیم تروریست آمریکا باید از همه منطقه غرب آسیا اخراج شود.

امام جمعه کاشان در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر ایجاد حلقه‌های معرفتی در بین دانشجویان و دانش‌آموزان و تشکیل جمع‌های اهل کتاب افزود:این اقشار باید وقایع مهم تاریخ معاصر مانند تحریم تنباکو، قرارداد وثوق‌الدوله، کودتای ۱۲۹۹ و حادثه ۱۳ آبان را مطالعه کنند تا عبرت‌های لازم را بگیرند.