معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور دولت چهاردهم، گفت: دولت در رسیدگی به مناطق کمترتوسعه‌یافته، رکوردشکنی کرده و عزم جدی برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ،عبدالکریم حسین‌زاده در جریان سفر خود به آذربایجان‌غربی و در دیدار با نخبگان و فعالان اجتماعی شهرستان اشنویه، با اشاره به علت پیوستنش به دولت، افزود: دلیل آن این است که عدالت را در مقیاسی ملی ترجیح دادم و برای تحقق عدالت در سراسر ایران به دولت چهاردهم پیوستم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر سمتی غیر از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم به من پیشنهاد می‌شد، شاید در پذیرش آن تردید می‌کردم، زیرا باور و نگاه من بر توسعه همه‌جانبه ایران و خدمت به همه مردم کشور است.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه من فرزندی از آذربایجان‌غربی هستم و صدای مردم این منطقه کمترتوسعه‌یافته را در هیأت دولت نمایندگی می‌کنم، افزود: امروز اهل‌سنت در هیأت دولت نامحرم نیستند و در آینده نیز فرزندان بیشتری از این منطقه در سطوح مختلف سیاست کشور نقش‌آفرین خواهند شد.

حسین‌زاده همچنین با بیان اینکه مسئولان حق خستگی و شکست ندارند، اضافه کرد: پیشبرد مطالبات مردم تنها با تلاش مستمر و همراهی خود مردم امکان‌پذیر است.

وی در ادامه با توصیف آذربایجان‌غربی به‌عنوان سرزمین فرصت‌ها و رنگین‌کمان اقوام و ادیان، افزود: این تنوع نباید تهدید تلقی شود؛ بلکه فرصتی بزرگ برای توسعه و پیشرفت است.

معاون رئیس‌جمهور در پایان نقش جامعه مدنی را بسیار مهم دانسته و تصریح کرد: انجمن‌ها و فعالان مدنی قلب تپنده جامعه هستند و باید حضور پررنگ‌تری در روند توسعه منطقه داشته باشند.