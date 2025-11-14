

به گزارش در اجرای طرح‌های نظارتی و انتظامی دو واحد صنفی شامل یک کافه‌ رستوران و یک رستوران سنتی متخلف در خرم‌آباد پلمب و اخطار پلمب برای ۶ واحد صنفی متخلف دیگر صادر شد . به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان گفت:واحد صنفی شامل



سرگرد نصیر کوهزادی با اشاره به برخورد قاطع پلیس با صاحبان کافه‌ها و رستوران‌های متخلف افزود: این واحدها به دلیل رعایت نکردن ضوابط و مقررات انتظامی و بی‌توجهی به هشدارهای قبلی، با دستور مقام قضایی پلمب شدند.



رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان بیان کرد: اشراف اطلاعاتی پلیس بر فعالیت همه ی صنوف به‌ویژه اماکن عمومی همواره برقرار است و واحدهای صنفی متخلف در رصد دقیق پلیس قرار دارند.

وی از صاحبان واحدهای صنفی خواست ضمن رعایت ضوابط قانونی و مقررات انتظامی، برای حفظ امنیت اجتماعی و آرامش شهروندان با پلیس همکاری کامل داشته باشند.