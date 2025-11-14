پلمب واحدهای صنفی متخلف در خرمآباد
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان از پلمب واحدهای صنفی متخلف در خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان گفت:در اجرای طرحهای نظارتی و انتظامی دو
واحد صنفی شامل یک کافه رستوران و یک رستوران سنتی متخلف در خرمآباد پلمب و اخطار پلمب برای ۶ واحد صنفی متخلف دیگر صادر شد .
سرگرد نصیر کوهزادی با اشاره به برخورد قاطع پلیس با صاحبان کافهها و رستورانهای متخلف افزود:این واحدها به دلیل رعایت نکردن ضوابط و مقررات انتظامی و بیتوجهی به هشدارهای قبلی، با دستور مقام قضایی پلمب شدند.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان بیان کرد: اشراف اطلاعاتی پلیس بر فعالیت همه ی صنوف بهویژه اماکن عمومی همواره برقرار است و واحدهای صنفی متخلف در رصد دقیق پلیس قرار دارند.
وی از صاحبان واحدهای صنفی خواست ضمن رعایت ضوابط قانونی و مقررات انتظامی، برای حفظ امنیت اجتماعی و آرامش شهروندان با پلیس همکاری کامل داشته باشند.