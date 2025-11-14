مخالفت برخی کشورها غیر غربی با اسنپ بک علیه ایران
حجت الاسلام سیادت گفت: مخالفت روسیه و چین با اسنپ بک، مشروعیت سیاسی و حقوقی آن را زیر سوال برد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه شهر پاتاوه در خطبه های نماز جمعه این شهر با اشاره به آغاز هفته بسیج مستضعفین گفت: ملتی که درخط اسلام ناب، مخالف با استکبار، پول پرستی، تحجرگرایی و مقدس نمایی است و باید همه افرادش بسیجی باشند و فنون نظامی و دفاعی لازم را بدانند، چرا که در هنگام خطر، ملتی سربلند و جاوید است که اکثریت آمادگی لازم رزمی را داشته باشند. حجت الاسلام سیادت با اشاره به اینکه بسیج، میدان محبوبیت نزد خدای متعال است، افزود: سپاه و بسیج برای ارزشهای برتر، گسترش ارزشهای الهی و انسانی، سرکوب دشمنان توحید و عدالت میجنگند. سیادت در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به مخالفت برخی کشورها به اسنپ بک گفت: مخالفت قاطع قدرتهای غیر غربی، نظیر روسیه و چین با فعال سازی مکانیسم ماشه، مشروعیت سیاسی و حقوقی آن را زیر سوال برده و اجرایی کامل یکپارچه تحریمها را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است. وی هدف اصلی قدرتهای غربی و سه کشور اروپایی، از اسنپ بک را انزوای حداکثری ایران در حوزههای اقتصادی و سیاسی دانست و افزود: ایران به کمک روسیه و چین و سایر کشورهای غیر غربی باعث انزوای کشورهای اروپایی شد. وی با اشاره به به اهداف ایران، دراین زمینه اضافه کرد: تامین امنیت برنامه هستهای ، حفظ قدرت موشکی ایران، تداوم حمایت ایران از گروههای مقاومت، حفظ نفوذ ایران در منطقه، حمایت از جبهه مقاومت ، شکست همه جانبه دشمنان و انزوای آنان از جمله این اهداف است.
امام جمعه شهر پاتاوه با اشاره به روز بزرگداشت علامه سید محمد حسین طباطبایی (ره)، صاحب تفسیر جامع المیزان و روز کتابخوانی و کتابدار به پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در خصوص رحلت علامه طباطبایی، اشاره کرد و گفت: معظم له ایشان را عالم ربانی، دانشمند عارف، فیلسوف، متفکر بزرگ اسلام و مفسر کبیر قرآن معرفی کرد. حجت الاسلام سیادت از زبان رهبر معظم انقلاب با اشاره به اینکه کتاب مادر تمدنها است افزود: یکی از ارزشمندترین فرآوردههای بشری، گنجینه بزرگترین ثروتهای بشر و مادر تمدنها کتاب است و کتابخوانی، واجب و لازم و انس با کتاب یک وظیفه ملی است، زیرا کتاب غذای روح انسان است.