به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی تیم‌ها در پایان این مسابقات به شرح زیر است:

رده بندی: ۱- دانشگاه آزاد اسلامی ۲- نفت و گاز زاگرس جنوبی ۳- سینا صنعت ایذه

نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:

دانشگاه آزاد اسلامی ۷ – سینا صنعت ایذه ۳

دانشگاه آزاد اسلامی ۶ – نفت و گاز زاگرس جنوبی ۴

نفت و گاز زاگرس جنوبی ۷ – سیناصنعت ایذه ۳

۵۵ کیلوگرم: محمد حسینوند پناهی ۱۱ – میکائیل احمدی ۲

۶۰ کیلوگرم: پویا ناصرپور (حاضر نشد) – کیارش احمدی، برنده

۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی، برنده ۱ – علی غریبی ۱

۶۷ کیلوگرم: غلامرضا عبدولی ۲ – محمدمعراج مهمدی ۱

۷۲ کیلوگرم: حجت رضایی ۷ ضربه فنی – سوشیانت مهمدی ۱

۷۷ کیلوگرم مسعود کاووسی ۶ – امیررضا اسکندری صفر

۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسنی (حاضر نشد) – امیرمحمد قریشوندی، برنده

۸۷ کیلوگرم: رسول گرمسیری ۳ ضربه فنی – حسین صالحی فر ۱

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی (حاضر نشد) – علی کیانی، برنده

۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین عبدولی ۴ – امیرمحمد مرادی ۲

۵۵ کیلوگرم: محمد حسینوند پناهی، برنده ۱ – علیرضا امیری ۱

۶۰ کیلوگرم: پویا ناصرپور ۳ – امیررضا ده بزرگی ۱

۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی، برنده ۱ – محمدمهدی غلامپور ۱

۶۷ کیلوگرم: غلامرضا عبدول صفر – محمد کمال ۶

۷۲ کیلوگرم: حجت رضایی ۹ – علی شیرزاد صفر

۷۷ کیلوگرم: اهورا بویری ۱ – امین کاویانی نژاد ۲

۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی ۹ – محمد ارجمند ۱

۸۷ کیلوگرم: سیعد کریمی زاده صفر – محمدحسین استادمحمد معمار ۱۳

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی ۳ – امیررضا اکبری، برنده ۳

۱۳۰ کیلوگرم: محمدسروش رنجبر، برنده – ابوالفضل فتحی تزنگی (حاضر نشد)

۵۵ کیلوگرم: محمدرضا توکلیان ۱۰ – میکائیل احمدی ۱

۶۰ کیلوگرم: حسین جاویدی ۴ – ابوالفضل دادمرز ۱

۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی ۳ – علی غریبی ۱

۶۷ کیلوگرم: رضا بهمنی ۷ – محمدمعراج مهمدی ۵

۷۲ کیلوگرم: امید بهمنی ۴ – سوشیانت مهمدی ۷

۷۷ کیلوگرم: علی دارابی ۸ – امیررضا اسکندری فرد صفر

۸۲ کیلوگرم: محمد ارجمند ۱۱ – امیرمحمد قریشوندی صفر

۸۷ کیلوگرم: محمدحسین آزرم دخت ۳ – حسین صالحی فر ۱

۹۷ کیلوگرم: امیررضا اکبری (حاضر نشد) – محمدامین احمد پور، برنده

۱۳۰ کیلوگرم: ابوالفضل فتحی تزنگی (حاضر نشد) – پرهام بابایی پور، برنده