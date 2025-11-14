پخش زنده
دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور جام یادگار امام (ره) در گروه B امروز در اهواز برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی تیمها در پایان این مسابقات به شرح زیر است:
رده بندی: ۱- دانشگاه آزاد اسلامی ۲- نفت و گاز زاگرس جنوبی ۳- سینا صنعت ایذه
نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:
دانشگاه آزاد اسلامی ۷ – سینا صنعت ایذه ۳
دانشگاه آزاد اسلامی ۶ – نفت و گاز زاگرس جنوبی ۴
نفت و گاز زاگرس جنوبی ۷ – سیناصنعت ایذه ۳
دانشگاه آزاد اسلامی ۷ – سینا صنعت ایذه ۳
۵۵ کیلوگرم: محمد حسینوند پناهی ۱۱ – میکائیل احمدی ۲
۶۰ کیلوگرم: پویا ناصرپور (حاضر نشد) – کیارش احمدی، برنده
۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی، برنده ۱ – علی غریبی ۱
۶۷ کیلوگرم: غلامرضا عبدولی ۲ – محمدمعراج مهمدی ۱
۷۲ کیلوگرم: حجت رضایی ۷ ضربه فنی – سوشیانت مهمدی ۱
۷۷ کیلوگرم مسعود کاووسی ۶ – امیررضا اسکندری صفر
۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسنی (حاضر نشد) – امیرمحمد قریشوندی، برنده
۸۷ کیلوگرم: رسول گرمسیری ۳ ضربه فنی – حسین صالحی فر ۱
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی (حاضر نشد) – علی کیانی، برنده
۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین عبدولی ۴ – امیرمحمد مرادی ۲
دانشگاه آزاد اسلامی ۶ – نفت و گاز زاگرس جنوبی ۴
۵۵ کیلوگرم: محمد حسینوند پناهی، برنده ۱ – علیرضا امیری ۱
۶۰ کیلوگرم: پویا ناصرپور ۳ – امیررضا ده بزرگی ۱
۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی، برنده ۱ – محمدمهدی غلامپور ۱
۶۷ کیلوگرم: غلامرضا عبدول صفر – محمد کمال ۶
۷۲ کیلوگرم: حجت رضایی ۹ – علی شیرزاد صفر
۷۷ کیلوگرم: اهورا بویری ۱ – امین کاویانی نژاد ۲
۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی ۹ – محمد ارجمند ۱
۸۷ کیلوگرم: سیعد کریمی زاده صفر – محمدحسین استادمحمد معمار ۱۳
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی ۳ – امیررضا اکبری، برنده ۳
۱۳۰ کیلوگرم: محمدسروش رنجبر، برنده – ابوالفضل فتحی تزنگی (حاضر نشد)
نفت و گاز زاگرس جنوبی ۷ – سینا صنعت ایذه ۳
۵۵ کیلوگرم: محمدرضا توکلیان ۱۰ – میکائیل احمدی ۱
۶۰ کیلوگرم: حسین جاویدی ۴ – ابوالفضل دادمرز ۱
۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی ۳ – علی غریبی ۱
۶۷ کیلوگرم: رضا بهمنی ۷ – محمدمعراج مهمدی ۵
۷۲ کیلوگرم: امید بهمنی ۴ – سوشیانت مهمدی ۷
۷۷ کیلوگرم: علی دارابی ۸ – امیررضا اسکندری فرد صفر
۸۲ کیلوگرم: محمد ارجمند ۱۱ – امیرمحمد قریشوندی صفر
۸۷ کیلوگرم: محمدحسین آزرم دخت ۳ – حسین صالحی فر ۱
۹۷ کیلوگرم: امیررضا اکبری (حاضر نشد) – محمدامین احمد پور، برنده
۱۳۰ کیلوگرم: ابوالفضل فتحی تزنگی (حاضر نشد) – پرهام بابایی پور، برنده