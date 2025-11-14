پخش زنده
ایران در نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره سودان، بحران انسانی و جنایات در این کشور را محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پاریس، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، در این نشست با ابراز نگرانی عمیق از تشدید بحرانهای حقوق بشری و انسانی در الفاشر و اطراف آن تصریح کرد: «قحطی شدید، آوارگی گسترده و رنجهای غیرنظامیان، یکی از وخیمترین بحرانهای انسانی در جهان را رقم زده و نیازمند توجه فوری جامعه بینالمللی است.»
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، با انتقاد از سکوت مستمر و نبود اقدام قاطع بینالمللی که تشدید بحران در سودان را در پی داشته است، افزود: نگرانی ویژه ما مداخلات خارجی، از جمله تداوم تأمین تسلیحات و اعزام مزدور است که به تداوم درگیریها، جنایات و تشدید بحران انسانی در این کشور دامن میزند.
علی بحرینی بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی سودان تأکید کرد و گفت: ایران قویاً هرگونه تلاش برای تحمیل وضع «حکمرانی دوگانه» یا تضعیف قدرت مرکزی دولت قانونی این کشور را رد و از همه دولتها میخواهد با اقدامات قاطع، از غیرنظامیان حفاظت و از صلح و وحدت پایدار در سودان حمایت کنند.
کشورهای شرکت کننده در سیوهشتمین نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با موضوع وضع حقوق بشر در شهر الفاشر سودان و مناطق پیرامونی آن که جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴ در دفتر سازمان ملل در ژنو برگزار شد؛ جنایات انجام شده در این مناطق را محکوم و بر لزوم حمایت از غیرنظامیان و یافتن راهحلهای پایدار برای بحران انسانی و سیاسی در سودان تأکید کردند.