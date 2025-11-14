پخش زنده
مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: با هدف ترغیب صاحبان موتورسیکلتهای فرسوده برای اسقاط و نوسازی، تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافت ضمن اینکه در مرحله بعد پیگیر بازنگری و افزایش قیمت گواهی اسقاط هستیم.
آقای محمدصادق حاتمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه طرح اسقاط و نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده برای نخستین بار در کشور اجرا میشود، افزود: ابتدای سال ۱۴۰۴ سامانه ثبت نام طراحی و با استاندارسازی فرایند اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده، دستورالعملها به مراکز اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده ابلاغ شد.
وی گفت: حدود ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور در حال تردد است که ۱۱ میلیون دستگاه آن یعنی حدود ۸۵ درصد موتورسیکلتها نزدیک به سن فرسودگی هستند و نیاز به اسقاط و نوسازی دارند.
حاتمی افزود: طرحهای جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده با شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی و چند نهاد مرتبط منعقد شده است؛ در طرح جایگزینی ۹۶ هزار دستگاه، این ستاد مکلف به جایگزینی ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده برای تهران و سایر کلانشهرها است.
وی با بیان اینکه تا اوسط آبان ۱۴۰۴ تعداد ۱۴ هزار نفر در طرح اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده ثبت نام کردهاند، گفت: انتظار داریم ثبت نام متقاضیان اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده تا پایان سال به ۵۰ هزار نفر افزایش یابد.
مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به این سوال که چرا استقبال از طرح اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده در مقایسه با ۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور کم بوده است، افزود: در ابتدای ثبت نام اسقاط و جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده، به علت جذابیت نداشتن تسهیلات پرداختی به صاحبان موتورسیکلتهای فرسوده، استقبال چندانی از این طرح نشد.
حاتمی اضافه کرد: در مرحله نخست، تسهیلات در نظر گرفته شده ۸۰ میلیون تومان برای صاحبان موتورسیکلتهای فرسوده بنزینی بود که با عدم تمایل، این تسهیلات به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافت و همچنین برای موتورسیکلتهای برقی ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.
مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: برای اسقاط و جایگزینی موتورسیکلتهای بنزینی ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و برای موتورسیکلتهای برقی ۲۶ میلیون یارانه در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در مرحله نخست طرح جایگزینی موتورسیکلتهای برقی برای یک هزار و ۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی و در حال اجراست و در ادامه برنامه، جایگزینی ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی را برای بن سازههای کار که ماموریت حمل کالا را در سطح شهر به عهده دارند، در دستور کار قرار داریم.
حاتمی درباره ایجاد زیرساختهای لازم برای تردد موتورسیکلتهای جایگزین برقی گفت: در تلاش هستیم با همکاری فرمانداریها و شهرداری ها، زیرساختهای شارژ الکترونیکی، ایستگاههای شارژ را در سطح شهرهای کشور برای دارندگان موتورسیکلتهای برقی فراهم سازیم.
وی افزود: موتورسیکلتهایی که در طرح جایگزینی ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل ارائه شده است از پیمایش بالایی برخوردارند به طوری که برخی از موتورسیکلتها دارای باطریهای جایگزین هستند و شهرداریها و نهادهای مرتبط درتلاش هستند تا هرچه سریعتر زیرساختهای شارژ را در سطح کشور ایجاد کنند.
مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل ایدرو با اشاره به اینکه ثبت نام کنندگان امکان بازدید و انتخاب موتورسیکلت جایگزین را از نمایشگاه در محل ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل دارند، گفت: نمایندگان شرکتهای تولید موتورسیکلتهای برقی و بنزینی مشخصات و ویژگیهای هر کدام از موتورسیکلتهای ارائه شده در نمایشگاه را به متقاضیان ارائه میکنند.
وی راه ارتباطی متقاضیان ثبت نام و پیگیری برای اسقاط و نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده را سامانه رسمی nnhk.ir اعلام کرد و افزود: تمایل بیشتر صاحبان موتورسیکلتهای فرسوده بنزینی از موتورسیلکتهای جایگزینی هست که قیمت آنها با تسهیلات و یارانه ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل برابری میکند.
وی یکی از چالشهایی که ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل برای اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده با آن مواجه بودند را موضوع احراز اصالت و مالکیت صاحبان موتورسیکلتهای فرسوده برشمرد و گفت: با حمایت رئیس قوه قضائیه، دادستان تهران و پلیس راهور ناجا، مشکل فرایند احراز هویت و مالکیت رفع و همین امر موجب تسریع در امر ثبت نام و اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده شد.
مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از پیگیری این ستاد برای بازنگری قیمت گواهی اسقاط خودرو و موتورسیکلتهای فرسوده افزود: مکاتباتی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای بازنگری و یا افزایش قیمت گواهی اسقاط خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده صورت گرفته است.