\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u0632 \u067e\u06a9\u0646\u00a0\u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u062a\u0646\u0634 \u0628\u06cc\u0646 \u0686\u06cc\u0646 \u0648 \u0698\u0627\u067e\u0646 . \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631\u0627\u062a \u062c\u0646\u062c\u0627\u0644\u06cc \u0646\u062e\u0633\u062a\u200c\u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0698\u0627\u067e\u0646 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646\u060c \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u067e\u06a9\u0646 \u0648 \u062a\u0648\u06a9\u06cc\u0648 \u0628\u0647\u200c\u0634\u062f\u062a \u0645\u062a\u0634\u0646\u062c \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\n\n